Menor desapareció en el río Magdalena: esto se sabe sobre lo ocurrido en el puente Pumarejo

Un adolescente de 13 años es buscado por la Armada Nacional y la Defensa Civil luego de desaparecer en las aguas del río Magdalena, a la altura del antiguo puente Pumarejo, en Barranquilla.

La emergencia fue reportada el sábado 31 de octubre y, desde entonces, los organismos de socorro adelantan un operativo para tratar de localizarlo.

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Despliegan operativo cerca del puente Pumarejo

La desaparición del menor se produjo en el viejo puente Pumarejo, una estructura que atraviesa el río Magdalena y conecta a Barranquilla con el departamento del Magdalena.

De acuerdo con la información divulgada por la Defensa Civil y recogida por medios locales, el adolescente se encontraba nadando en el afluente cuando desapareció.

Tras recibir el reporte, unidades de Guardacostas de la Armada Nacional comenzaron las labores de búsqueda. El despliegue inició el sábado a las 2:50 de la tarde e incluyó patrones de rastreo y patrullajes constantes sobre el río.

Los equipos mantienen las operaciones en el sector para intentar establecer el paradero del menor y revisar las zonas en las que pudo haber sido desplazado por la corriente.

Organismos de socorro y autoridades locales buscan al menor desaparecido. Foto: Redes sociales El Heraldo- API

Defensa Civil coordina las labores desde el Gran Malecón

La Defensa Civil también participa en la atención de la emergencia y permanece en un Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Gran Malecón de Barranquilla.

Desde este punto se coordinan las acciones con los organismos de socorro y se gestiona el apoyo necesario para ampliar el radio de búsqueda.

Una de las solicitudes de la entidad está dirigida a contar con más personal en tierra que permita realizar inspecciones en sectores de difícil acceso desde las embarcaciones.

En particular, la Defensa Civil pidió efectuar barridos terrestres, revisar las orillas y los playones, y mantener vigilancia en las riberas del río Magdalena.

Estas labores buscan cubrir los puntos hacia donde la corriente podría haber desplazado al adolescente desde el lugar donde fue reportada su desaparición.

El caso mantiene la atención de los equipos de rescate.