Alias Darío o Pavi, el cabecilla que está sembrando terror en el Cauca realizando ataques con explosivos

SEMANA conoció el organigrama que maneja la fuerza pública sobre la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que está generando terror en el Cauca con ataques con explosivo, como ocurrió recientemente en Miranda, donde una volqueta estaba acondicionada con varios cilindros bomba.

Quien está a la cabeza de la mencionada estructura criminales es Iván Darío Pavi Salazar, alias Darío. Como segundo figura alias Liam y como tercer cabecilla alias Pablo.

La Dagoberto Ramos, según la fuerza pública, es la organización armada que viene sembrado terror en el Cauca con varias acciones criminales donde para generar terrorismo se usan explosivos.

Días atrás se conoció como en Santander de Quilichao, Cauca, fueron encontrados cerca de 400 kilos de explosivos dentro de un camión. Los dueños del cargamento ilegal serían los hombres de Iván Mordisco.

Las acciones demenciales vendrían de las disidencias de Mordisco en retaliación a la ofensiva militar en el Cauca, según indicaron fuente de inteligencia de la fuerza pública.

Este es el organigrama de la fuerza pública sobre el brazo criminal Dagoberto Ramos de las disidencias de Iván Mordisco. Foto: Suministrado a SEMANA.

Así mismo indicaron que durante este periodo se han registrado afectaciones relevantes sobre sus componentes armados, logísticos y de apoyo.

Dentro de los casos más recientes está la muerte en desarrollo de operaciones militares de Jhonier David Zapata Catoñi, alias “Pocoyó”, señalado como cabecilla principal de las Redes de Apoyo a las estructuras de la comisión de alias “Darío” o “Pavi”, con incidencia delictiva en Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada.

Así mismo indicaron las fuentes que en desarrollo de estas operaciones también fueron incautados un fusil, dos escopetas, tres armas cortas, 46 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores y cinco motocicletas.

Adicionalmente se suman otras afectaciones contra sus capacidades logísticas y financieras, mediante la incautación de material de guerra y sustancias ilícitas que, presuntamente, estarían destinadas al sostenimiento de circuitos de narcotráfico y financiación de la estructura.

Iván Mordisco, sigue siendo el hombre más buscado del Cauca. Foto: AFP

Como parte de la presión institucional, las tropas han desmontado más de 200 pancartas y elementos de propaganda alusivos a este grupo, utilizados presuntamente para fortalecer su presencia simbólica, ejercer intimidación sobre las comunidades.