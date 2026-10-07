Fuera de peligro están los dos policías que fueron blanco de un atentado con explosivos en Popayán, Cauca

Un nuevo atentado contra la fuerza pública se registró en las últimas horas en Popayán, en el departamento del Cauca. Allí, dos uniformados resultaron heridos luego de ser blanco de un ataque terrorista con explosivos.

“Un atentado que sufrió una patrulla de la institución policial. Los dos integrantes están fuera de peligro, recibieron lesiones de menor consideración y no revisten peligro para sus vidas”, indicó el secretario de Gobierno de Popayán, Reynel Polania Vargas.

Agregó el funcionario que “en relación a la recompensa, vale decir que junto a la institución policial y la administración municipal se está ofreciendo un valor de hasta 20 millones de pesos que permita ubicar a los autores materiales de este atentado contra la fuerza pública”.

En videos que circularon en las redes sociales se aprecian los momentos de tensión y angustia que se vivieron mientras decenas de personas trataban de brindarles auxilio a los uniformados afectados.

Las disidencias de Iván Mordisco son fuertes en el Cauca. Foto: AFP

Es de anotar que el Cauca es una de las regiones más afectadas por la violencia a través del empleo de distintas modalidades de violencia.

Las disidencias de las Farc usan drones cargados con explosivos, instalación de artefactos en las vías, emboscadas contra la fuerza pública, entre otros.

En las últimas horas en Santander de Quilichao, Cauca, las autoridades militares ubicaron cerca de 400 kilos de explosivos dentro de un camión. El hecho generó preocupación y, según fuentes del Ejército, los explosivos tenían como propósito atacar varias ciudades del suroccidente del país, como Cali.

“Tropas de la #Brigada29, con capacidades especiales del Grupo de Caballería Liviano n.º 8, frustraron una posible acción terrorista durante un puesto de control sobre la vía Panamericana, a la altura de Santander de Quilichao, #Cauca, con la captura en flagrancia de un sujeto y la ubicación de más de 400 kilogramos de material explosivo”, indicó el Ejército.