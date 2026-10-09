La emotiva sorpresa que recibió un policía mientras lucha contra la leucemia

Mientras miles de uniformados participaron en la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el subintendente Jonathan Javier Moreno vivió este momento de una manera diferente. El uniformado permanece hospitalizado debido a una leucemia linfoblástica aguda, pero la institución decidió llevar hasta su habitación el reconocimiento que esperaba después de 16 años de servicio.

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Moreno fue hospitalizado el pasado 1.° de septiembre, fecha a partir de la cual tuvo que apartarse de sus labores para concentrarse en su tratamiento médico. En medio de este proceso, llegó su ascenso a subintendente, un paso importante en su carrera que no pudo celebrar junto a sus compañeros durante la ceremonia oficial.

La ausencia del uniformado no pasó desapercibida para la institución. El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, se trasladó hasta el Hospital Central para acompañarlo y hacer efectivo su ascenso.

El momento fue compartido por el director a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de acompañar a los integrantes de la institución en las diferentes etapas de sus vidas.

“Porque detrás de cada uniforme hay una historia, una familia y sueños que merecen ser acompañados. Cuidar de quienes sirven a Colombia también significa estar cerca de ellos cuando más lo necesitan”, expresó Barrera Peña en su publicación.

La visita se produjo en el marco de la jornada en la que otros uniformados fueron ascendidos; mientras sus compañeros participaron en los actos protocolarios, Moreno recibió las nuevas insignias en el hospital, en un encuentro que puso el foco en su trayectoria y en la situación de salud que atraviesa.

La leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, y que requiere atención médica especializada. En el caso del subintendente, su hospitalización lo ha mantenido alejado temporalmente de las funciones que desempeñaba como integrante de la institución.

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Pese a las dificultades, el ascenso representa un reconocimiento a sus años de servicio y a su recorrido dentro de la institución. La Policía destacó así el valor de acompañar a sus integrantes, no solo durante el cumplimiento de sus labores, sino también cuando atraviesan circunstancias personales complejas.

Por ahora, Moreno continúa enfrentando su proceso médico. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, detrás de cada uniforme, también hay proyectos personales, familias y desafíos que no desaparecen cuando termina el servicio.