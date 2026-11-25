“La pista de baile más grande de Colombia”, como se hace llamar el BAUM Festival, acaba de revelar el cartel de su duodécima edición. El 12 y 13 de febrero de 2027, el evento regresa a Corferias con más de 70 actos musicales nacionales e internacionales en un encuentro que parte de la diversidad y celebra la pluralidad musical, reuniendo géneros, generaciones y audiencias distintas en un mismo lugar.

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Entre las presentaciones especiales de esta edición estará el debut en el país de la británica Sophie Ellis-Bextor, cuya trayectoria encuentra en el disco y el dance-pop su identidad musical, con canciones emblemáticas como Murder on the Dancefloor.

También desde el Reino Unido llegará por primera vez a Colombia Faithless Sound System, el formato liderado por Sister Bliss que lleva a la pista de baile el legado de una de las agrupaciones más influyentes de la música electrónica británica, que marcó a toda una generación con himnos como Insomnia y God Is a DJ.

Sister Bliss de Faithless pondrá a vibrar a aquellos presentes en el BAUM 2027. Será épico. Foto: Universal Images Group via Getty

A ellos se suman el dúo ucraniano ARTBAT, uno de los principales exponentes del melodic techno; el alemán Boris Brejcha, creador de su propio estilo, el high-tech minimal; Michael Bibi, uno de los referentes del tech house contemporáneo; y la revelación del momento, el referente del nuevo movimiento de house en las masas del mundo, el nerlandés Chris Stassy.

Más de 70 actos musicales nacionales e internacionales harán parte de la duodécima edición de BAUM Festival, que se celebrará en nuevas fechas el 12 y 13 de febrero de 2027 en Corferias, Bogotá.

La historia del techno de Detroit estará representada por Jeff Mills y Kevin Saunderson, dos figuras fundamentales en la evolución y expansión internacional del género. Desde Chicago llegará DJ Rush, referente de los sonidos más contundentes del techno, mientras que Vitalic, uno de los nombres emblemáticos de la electrónica francesa, traerá una propuesta musical que transita entre el techno, el electro y la música disco.

El house y sus distintas vertientes tendrán un lugar destacado con Beltran, Dennis Cruz y Cinthie, mientras que la selección musical de Job Jobse conectará sonidos del house, el trance y el techno.

Jeff Mills, una institución que regresa a Colombia. Foto: Thomas Ecke Berlin

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El cartel también reúne distintas expresiones del techno contemporáneo con artistas como Daria Kolosova, SPFDJ, VTSS y Anfisa Letyago, y se adentra en el universo del psytrance de la mano de Astrix.

Los encuentros B2B en esta nueva edición de BAUM Festival también tendrán un lugar destacado en la programación con Âme B2B DJ Tennis, Chris Liebing B2B SHDW y Lars Huismann B2B Obscure Shape, entre otros. El cartel contará además con propuestas en formato live de artistas como AEREA, Kalte Liebe y Zombies in Miami.

El cartel completo del BAUM 2027. Foto: Páramo Presenta

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La escena colombiana estará representada por artistas como Moreno & Prieto, Felipe Orjuela y Ácido Pantera con propuestas que fusionan la música electrónica con los sonidos latinoamericanos.

A la programación de esta nueva edición de BAUM Festival se suma la participación de HIVE, BCCO, RA, Mutual Rytm y Glitch como anfitriones de escenarios.

*La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital dale!, está disponible. La venta general comenzará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias. Entradas en Ticketmaster.co