Viene el BAUM Festival 11, y no es detalle menor. Si algo demostró su edición 2025, la décima de su existencia, fue seriedad, visión y atmósfera. Ante críticas y vacíos en el pasadoBaum Festival 11: recomendados de Arcadia para el esperado festival de música electrónica en 2026, la organización reaccionó, robusteció sus espacios, fomentó el cuidado entre los asistentes, y así ha respaldado la amplia curaduría musical del evento. Habiendo anotado esto, a lo que vinimos...

Baum Festival X fue increíble... Foto: Santiago García / @electro_dynamique

Con el imperdible regreso de Underworld, el Baum Festival 11 viene con todo. Foto: cortesía / A.P.I.

Grandes nombres

Underworld viene por tercera vez a Colombia, habiéndonos antojado previamente con una notable tanda de shows en 2025, entre ellos la memorable presentación en el Boiler Room en Londres. No necesitan más presentación, son leyendas vivas y su repertorio no deja de emocionar, en lo clásico y en lo más fresco que vienen sacando.

Karl Hyde de Underworld en su primera visita a Bogotá, en el marco del FEP 2019, en el que reemplazaron a The Prodigy. Foto: Diana Rey Melo

Underworld y mucho más: el Baum Festival entusiasma con su cartel 2026,

Disclosure aparece también como headliner del festival. El dúo británico viene de sacudir a Coachella con todos sus juguetes y si bien aquí presentará un dj set, no hay duda de que pondrá a bailar y a cantar a miles con sus himnos y sus beats. When the fire starts to burn...

Boys Noise aterriza en un momento en que su nombre hace mucho ruido tras haber hipnotizado a más de uno junto a Trent Reznor y Mariqueen en la colaboración Nine Inch Noize (que, valga decir, sacó disco hace pocos días). Los Boys Noise traerá a Bogotá un dj set al que no le van a faltar sorpresas, buena onda y mucho baile.

Nine Inch Noize lució así en el escenario Sahara de Coachella 2026. A Bogotá solo vienen Boys Noize, pero lo hace con un viento de cola tremendo después de esta colaboración. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Verraco estalla con EP en la icónica XL Recordings, gira mundial y un imperdible toque en BAUM X: charla con él

Regresa también Richie Hawtin, aquel maestro del minimal, el dj favorito de su dj favorito, quien ha influido no solo musicalmente en esta era, también tecnológicamente, en su constante evolución sonora y de exploración del gear. Por su parte, en lo que a trance y progressive house respecta, el legendario Paul Oakenfold hará presencia también en este festival.

Ahora, entre las otras decenas de propuestas artísticas que hacen de ambas jornadas (22 y 23 de mayo) eventos imperdibles, luego de haber vivido una espectacular edición de aniversario X, cerrando con Fatboy Slim, Arcadia le propone escuchar estos sonidos.

Descubrir y redescubrir

Brend4 International, dj y productor colombiano que ofrece sonidos experimentales oscilantes entre el latineo y el techno. Felipe Gordon, músico y productor, también colombiano, con una propuesta musical más orientada al house y dance, producto de fusiones musicales. vale la pena escuchar y bailar a estos y otros talentos locales.

El vecino Nicola Cruz es otro imperdible, con sus fusiones y creaciones electro suramericanas nunca decepciona y nos acerca un poco al cosmos. Allá nos encontraremos con Planetary Assault Systems, proyecto de Luke Slater, un verdadero arquitecto del techno.

¿Se puede fusionar el techno y el trance? La respuesta es Supergloss. Para techno oscuro, psicodélico y energético: Estella Boersma. Helena Hauff por su lado llevará de viaje a algún lugar entre el acid techno y el industrial.

Por supuesto habrá HardTechno y por supuesto francés. Only Numbers estará representando, entre otros, este género. Baile y sudor garantizado.

Carl Craig y Jean-Cosme Delaloye regresan al país con un gran documental y música legendaria: hablamos con ellos

El BAUM implica una oferta de muchos artistas, muchos géneros y subgéneros, y no es exagerado decir que habrá electrónica para todos los gustos. Así que la mejor recomendación que podemos hacerle es que atienda nuestras recomendaciones, claro, pero, una vez allá, se deje sorprender por algún artista y lo recomiende si logra agitarle alma y cuerpo.