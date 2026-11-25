A diez años del accidente aéreo en las montañas de Antioquia que cobró la vida de 71 personas y enlutó al fútbol mundial, el periodista argentino Javier Sinay publica El secreto de los sobrevivientes. ¿Por qué algunos escapan a la muerte?, una investigación que reconstruye las fallas humanas detrás del siniestro del Chapecoense y sigue las historias de quienes lograron salir con vida.

“Valió la pena esperar”: Martha Isabel Bolaños presentó a su misterioso nuevo novio

En noviembre de 2016, el equipo brasileño Chapecoense se preparaba para jugar la primera final continental de su historia en la Copa Sudamericana. El punto de partida de la narración ocurre en el minuto 48 de la semifinal contra San Lorenzo.

En esa jugada, el delantero argentino Marcos Angeleri remató cerca del arco y el guardameta Danilo desvió el balón con el pie, asegurando la clasificación del club brasileño.

Tras el encuentro, Danilo comentó que, de haber estado un poco más lejos, el balón habría entrado. Días después, el 28 de noviembre, el arquero falleció junto a la mayor parte de la delegación cuando el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia se quedó sin combustible y se estrelló antes de llegar a Medellín.

Según recoge la investigación, años más tarde el propio Angeleri reflexionó sobre cómo habría cambiado la historia si ese gol se hubiera concretado.

El trabajo de Javier Sinay se concentra en la cadena de decisiones que permitió que el avión despegara sin el combustible suficiente para cubrir la ruta.

Para ello, el autor revisó documentos judiciales, informes de una comisión parlamentaria brasileña y expedientes de una fiscalía de Santa Catarina, además de recoger testimonios clave como el de Celia Castedo, la funcionaria que advirtió sobre cinco irregularidades en el plan de vuelo antes de la partida.

De las 77 personas que viajaban en la aeronave, solo seis sobrevivieron: los futbolistas Alan Ruschel, Jakson Follmann y Helio Neto; los tripulantes Ximena Suárez y Erwin Tumiri; y el periodista Rafael Henzel, quien logró volver a narrar partidos de fútbol antes de fallecer en 2019 a causa de un paro cardíaco.

El secreto de los sobrevivientes: la investigación sobre el vuelo de Chapecoense Foto: Cortesía

El libro sigue el proceso físico y emocional que enfrentaron los sobrevivientes tras salir de los escombros, así como el camino de los familiares de las víctimas en busca de justicia e indemnizaciones.

“La dueña de su corazón soy yo”: el fuerte mensaje de Yina Calderón a la esposa de Giovanny Ayala

A partir de estos casos, Sinay plantea una reflexión sobre el azar y el destino, apoyándose en miradas científicas, filosóficas, sociológicas y religiosas.

La obra, que cuenta con buenas reseñas de figuras del periodismo y la literatura colombiana como Héctor Abad Faciolince y Yolanda Ruiz, no busca entregar respuestas definitivas sobre el azar de la vida y la muerte, sino documentar con rigor hasta dónde llegan las pruebas sobre una tragedia que marcó profundamente a Colombia y Brasil.