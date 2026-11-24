SEMANA: ¿Quién es el señor Guillermo Martínez? ¿Qué te llevó hacia este camino tan artístico?

Guillermo Martínez: En realidad, siento que siempre practiqué la literatura en medio de muchas otras actividades. Siempre, en el sentido de que nací en una casa en la que mi papá era un escritor vocacional. No publicó libros en su vida, pero estaba muy dedicado a escribir y a leer, sobre todo.

Él escribió más de 300 cuentos, cinco novelas y obras de teatro. Lo veíamos todo el tiempo tecleando en la máquina de escribir. Y mi mamá era una profesora de letras, que terminó la carrera con los cuatro hijos ya crecidos.

Así que yo también la veía estudiando. De hecho, mi primer nombre, Néstor, tiene que ver con un héroe de la Ilíada que ella estaba estudiando cuando yo nací. Era una casa que tenía una gran biblioteca.

Mis padres no quisieron que tuviéramos televisión para asegurarse de que estuviéramos condenados a leer. Y también mi papá nos organizaba certámenes literarios de entrecasa. Así que yo escribo desde muy chiquito, desde que tengo noción, te diría.

Durante la adolescencia escribí todo un libro de cuentos, que terminé a los 19 años, antes de pensar en cuál era la carrera universitaria que seguiría.

Yo, de hecho, empecé una carrera de ingeniería porque querían asegurarse de que tuviera una carrera para ganarme la vida. Pero descubrí en el tercer año que no podría ser ingeniero.

Sí me había interesado la parte de matemática, de las materias básicas. Entonces, cuando tuve que cambiar de carrera, decidí estudiar matemática. Pero estudiar matemática ya con la idea de ir hacia la lógica matemática, que es un área que se toca y se intersecta con la filosofía, que era lo que yo hubiera elegido para estudiar inicialmente.

“Un libro te cambia la vida”: Manel Loureiro y el poder de las historias que se convierten en milagros

De manera paralela a este cambio de carrera, seguí escribiendo otro libro de cuentos. Mientras hacía el doctorado, escribí mi primera novela. De manera que fui llevando como dos vidas paralelas: una que eran los libros que iba escribiendo y la otra los grados, digamos, en la carrera matemática.

Después de que estuve en Oxford, todavía como matemático, al regresar escribí esta novela que se llama Crímenes imperceptibles. Es la novela en donde, por primera vez, los dos caminos se unen, porque aparecen personajes que son de la lógica matemática. Aparece Oxford, el mundo de los colleges.

Esa novela tuvo mucha repercusión. Se hizo una película que la dirigió Álex de la Iglesia, con Elijah Wood y John Heard. Se tradujo a más de 35 idiomas. Y eso, por primera vez, me mostró la posibilidad de dedicarme únicamente a la literatura.

Yo tenía una serie de novelas en espera y me di cuenta de que no podría terminarlas si mantenía estas dos vidas paralelas. Había llegado un momento en la investigación en matemática en que ya tendría que procurarme alumnos de doctorado, ser referí de papers científicos, participar incluso en la dirección de asuntos dentro de la facultad.

Era una cantidad de actividades que van con el hecho de ser profesor y que me quitaban el resto del tiempo para escribir. Entonces, bueno, ahí vi el agua en la pileta, como nosotros decimos —no sé acá cómo se dice, alberca, piscina—, me crié a la pileta y dejé la facultad.

Pero nunca dejé del todo la curiosidad por las ideas que provienen de la ciencia, que me parece que son, en general, muy desconocidas, a veces menospreciadas, pero que tienen a la vez belleza y creatividad a la altura de cualquier otra creación de las llamadas humanidades.

SEMANA: ¿Cómo haces para precisamente mantener un equilibrio entre esa parte lógica y esa parte creativa, hasta cierto punto ficcional?

G. M.: Bueno, eso tiene que ver con la forma en que siempre pensé mis historias, desde antes de empezar la carrera científica.

Hemingway tiene una cantidad de cuentos de pesca donde cuentan sobre los artilugios, los aparejos que tiene, las técnicas, y a nadie se le ocurre decir: “Escribe como un pescador”.

Yo escribo mis historias desde la adolescencia, antes de ser matemático, y siempre las pensé y las concebí de la misma manera. Después tuve una carrera que me dio personajes y ámbitos, pero no siento que haber atravesado la carrera matemática tenga una especial influencia o deformación en la manera en la que escribo.

Sí, quizá, en un único punto: tengo la tendencia a pensar cada texto como provisorio y sujeto a corrección. Me gusta mucho la parte de revisar lo que escribí. Esa es la clase de trabajo que uno hace en matemática, donde tienes que revisar un paper y asegurarte de que no haya contraejemplos a lo que estás afirmando y de que lo que escribiste sea claro y sin ambigüedades.

Hay una cantidad de requisitos de claridad en la escritura matemática que yo, de algún modo, llevo a la literatura. Aun si el tema es complejo, me gusta que la escritura sea tersa y que trate de llevar al lector a través de esas complejidades de la manera más sintética, elegante y concisa posible.

Eso es parte de una estética de la matemática. Hay en la matemática una tensión entre la complejidad y la simplicidad: la complejidad de los temas y la manera elegante de poder clasificar esos temas o aludir a ellos.

Me parece que eso también puede llevarse de algún modo a la literatura y que uno puede tocar temas que son profundos y complejos, pero de una manera en que la escritura ilumine en vez de que oscurezca.

No me gusta la idea de la oscuridad deliberada por la oscuridad en sí misma.

Guillermo Martínez escritor y matemático argentino Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Se lee cada vez menos?

G. M.: Yo diría que no necesariamente, y paso a explicar.

Pensemos, por ejemplo, en lo que fue el fenómeno Harry Potter. ¿Quién hubiera dicho que niños de seis o siete años leyeran libros de 700 páginas? Y eso fue un fenómeno que nadie preveía, que se dio en el momento en que se decía que nadie leía, que estaban todos preocupados porque los niños no leían.

Y se leyeron esos libros en papel, de esos volúmenes, y era casi como un nuevo deporte de una parte de la niñez: cuántos libros habías leído, etcétera.

Hay una parte de desafío en la lectura, que es como en todo juego infantil. Del mismo modo que los chicos, cuando empiezan un deporte, quieren y les gusta, y parte del goce del deporte es subir los escalones, yo creo que esa parte también puede estar en la literatura.

Entonces yo lo que te diría, y por eso te digo “no necesariamente”, es que si vos encontrás la manera de acercar a los chicos a la lectura, vas a tener esos fenómenos.

El problema es, a veces, quién está interesado en llevarlos a la lectura. A veces eso es lo que falla: el eslabón que tiene que ser el bibliotecario de la escuela, el profesor de literatura, la familia, los que llevan los libros a los chicos inicialmente.

Y luego hubo también otros fenómenos literarios bastante importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en la trilogía Millennium, que vendió millones de libros. Para mí es un poco misterioso, porque yo lo intenté desde el punto de vista literario.

O, por ejemplo, La amiga brillante, que también fue un fenómeno absoluto de ventas. Quiere decir que hay libros que, por una razón o por otra, convocan a la sociedad o a los lectores en un cierto momento y logran esa clase de récords.

Esa clase de récords, por sí misma, desde el punto de vista de la literatura, quizá no signifique nada. Pero para mí dicen algo: que hay gente dispuesta a intentarlo.

Es como si la base yo todavía viera que está. Además, me dicen que en España, por ejemplo, hubo un aumento en los últimos años de venta de libros del 20%.

Lo que yo creo que está ocurriendo es que quizás se venden más libros, pero en nichos muy diversificados. Es decir, en cada nicho, pocos, pero en la suma total hay tantas parcelas que el total da un aumento de las ventas.

Me pasó de ir a una feria de libros en Argentina y yo no sabía que existían editoriales dedicadas, por ejemplo, a los libros de horror, pura y exclusivamente a libros de horror.

Para mí, el libro de horror tendría que ser una parte de la literatura. ¿Por qué va a haber una editorial especializada en esto? Pero esa subdivisión se da cada vez más.

Entonces tienes libros de horror, libros de manga, libros que surgen de esos nichos y encuentran un público. También creo que ahora, por las condiciones tecnológicas del print-on-demand, están dadas las condiciones para tener esa clase de nichos.

SEMANA: No es lo mismo una escritura masiva que una escritura de calidad. Hablando únicamente de temas literarios, ¿es mejor la cantidad o la calidad?

G. M.: A pesar de que suene un poco obvia la respuesta, sí. Pero antes, y yo de esto fui testigo —y de hecho escribí una novela llamada La última vez—, había algo así como un filtro y unas jerarquías de lo literario que tenían que ver con un sector que desapareció prácticamente por completo: el crítico literario de los grandes diarios.

Eran personas reconocidas, con cierta experiencia, con títulos, con alguna especie de investidura simbólica, que ejercían algo así como de jueces de los libros que estaban en circulación.

En algún momento también hacían esta clase de distinción de lo que era lo literario, lo comercial, lo convencional o lo que respondía a fórmulas.

Bueno, eso desapareció. Entonces, ¿cómo saberlo ahora?

Antes era una forma, con sus limitaciones, sus injusticias, sus amiguismos —todo eso lo ironizo sobre todo en esta novela—, pero estaba la sensación de que no todo era lo mismo.

Ahora, en las redes sociales, todo es más o menos lo mismo, porque cada escritor tiene su grupo de amigos, de escritores amigos. Todos se saludan y hay una especie de código de no pelearse públicamente. Hay cosas que se dirán por lo bajo, pero que no tienen tampoco ninguna influencia.

Entonces ese criterio de la calidad quedó un poco restringido en las universidades y en la crítica académica, que va muy por detrás de los libros.

El crítico de diario era algo así como una review instantánea de si valía la pena o no leer un libro. Para el crítico académico casi que juega con el diario del lunes. Son funciones diferentes.

Es un tema fascinante desde el punto de vista intelectual, porque también hay una cantidad de manierismos de la literatura de calidad. También hay que decir eso.

También hay una manera convencional y de aprobación asegurada en ciertas formas de hacer literatura. Podría hacerte una clasificación de clases de novelas que serán aceptadas con aprobación y elevadas a ese rango.

Yo extraño la figura del crítico. Digo, el crítico que dedicó su vida a la crítica sin tener su novela bajo el brazo. Ese es el que yo respeto.

Es un poco más el crítico mucho más objetivo, porque por lo menos se tomó muy seriamente la lectura y puede dar cuenta de una lectura que sea no solamente la del libro que tiene, sino de cómo se inserta ese libro en las tradiciones literarias, en los libros afines. Puede abrir el comentario del libro a algo así como la detección de qué está ya dicho y qué dice el libro que no está todavía dicho.

Me parece que esa es la distinción importante. O sea, si este es un libro que ya hemos visto o es algo que trae realmente algo nuevo.

Para hacer esa distinción, que puede parecer fácil, tienes que, claro, haber leído mucho.

Guillermo Martínez escritor y matemático argentino Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Con la llegada de la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto para un escritor puede llegar a ser una herramienta para un escritor?

G. M.: Bueno, ¿era Google una herramienta que usábamos todos los escritores? Sí. Porque la inteligencia artificial cumple algunas de las funciones de Google y otras más.

Por ejemplo, yo tengo una cita en alemán. Sé cuál es la cita en alemán, pero no sé cómo apareció publicada la primera vez. Quiero ver el contexto para tener una traducción de la que yo esté seguro.

Eso antes llevaba mucho tiempo. Uno tenía que consultar a un especialista que fuera a una biblioteca a sacar el libro, se fijara y te mandara una fotocopia de la página.

Me parece que esa es una función, es como si fuera un Google ampliado.

Eso todavía requiere algo más, pero me parece que es perfectamente legítimo para cualquier escritor.

Ahora, si vos decís: “Bueno, tengo esta idea en la cabeza, escríbeme una novela”, eso es ya como mandar a tu amigo a hacer audiovisuales por vos.

Peor aún, es como enviarlo a tener sexo por vos, porque se supone que uno escribe porque te interesa escribirlo, ¿no es cierto?

Yo creo que la inteligencia artificial va a dividir finalmente a los escritores, que era lo que ocurría antes también.

Antes estaban los que escribían un primer libro que, estadísticamente, no iba a tener demasiada repercusión. Entonces se deprimían y dejaban de escribir, porque en realidad lo que les interesaba no era tanto el proceso de la escritura, con todo lo que lleva de ahondamientos, dificultades, problemas racionales, sensaciones, sentimientos y dramas.

Bueno, esa es la escritura. Después, el libro terminado ya es como otro juego.

Vos no sabes cómo se va a recibir, dónde lo va a poner el librero, si cae simpática tu cara para los lectores. Todo eso es otro mundo.

Pero en lo que escribimos, escribimos por todo ese periodo de preparación anterior.

Entonces, antes, el escritor que fallaba con su primer libro muchas veces dejaba de escribir porque, en realidad, lo que le interesaba era justamente la cuestión de la circulación social: sentirse escritor, ser considerado escritor, ser invitado aquí y allá.

“No me dan eso, dejo de escribir.”

Pero ahora, con la inteligencia artificial, cualquiera puede fingir la parte de escribir. Mal o bien, ya la inteligencia artificial está en un nivel en el que gana concursos literarios y los lectores habituales no consiguen discriminar cuál libro se escribió con inteligencia artificial.

Entonces ya está la posibilidad, casi como una tentación, de decir: “Bueno, que me lo escriba. No sé cuán bueno soy yo, no me voy a tomar el esfuerzo de sentarme tres años”, es como tirar como una ficha en la ruleta.

Bueno, que lo escriba la inteligencia artificial y quizá, de pronto, soy escritor.

Está esa posibilidad. Ahora, yo no sé qué hacer con eso. Eso es una locura.

Por suerte, yo escribí 15 libros sin inteligencia artificial, así que puedo demostrar que algo pude hacer sin inteligencia artificial.

Pero yo digo: somos los últimos escritores fiables en el sentido artesanal humano. Porque los próximos que vengan quizá tienen una dificultad con la trama y le piden a la inteligencia artificial que les dé seis o siete finales y lo resuelven así. Como un editor, se convierten en editores.

Para mí hay algo de eso. Fíjate que en muchas actividades los creadores se han convertido en editores.

Mi hija tiene una revista online. No sabe dibujar, pero sí tiene ideas gráficas. Entonces va guiando con prompts a la inteligencia artificial, que le presenta la idea que ya tiene, porque ya no la puede concretar con un lápiz, pero la tiene clara.

Entonces es una editora de gráfica.

Y con un libro puede pasar lo mismo. Puede ocurrir eso. Entonces no sé cómo se legisla sobre eso, cómo se impide eso.

Yo creo que vamos hacia una especie de hibridación.

Lo único que puedo decir a favor es que algo similar pasó con el ajedrez.

En un momento, Deep Blue le ganó a Kasparov y quedó claro que un programa suficientemente entrenado está en condición de ganarle a cualquier jugador en este momento.

Ahora bien, ¿desapareció el ajedrez? Al contrario, está viviendo el auge más grande de la historia. ¿Por qué? Porque la gente juega al ajedrez como seres humanos, no como las máquinas.

Pero hay algunas de las jugadas que hacen ahora los jugadores que se han entrenado además con máquinas que no pertenecían a la intuición humana dada por la práctica de los seres humanos.

Hay algunos destellos que tiene la máquina, algunas jugadas raras, un poco patológicas, y que los seres humanos han incorporado por entrenarse con la máquina.

Entonces se juega un ajedrez humano, pero que tiene una especie de dimensión que son como aprendizajes de algo que no es humano.

Lo que pasa es que hay mucho de prueba y error en eso, pero también en la literatura hay prueba y error. Entonces, ¿no son tan diferentes las cosas? ¿Lo consideras un poco más como algo que se puede utilizar para una evolución?

Podría haber una evolución en un sentido que a mí no me conviene, porque la evolución va a ser así.

Van a aparecer sagas del mismo modo que aparecieron las series que acabaron con las películas.

¿Qué es lo que puede hacer una computadora fácilmente que no puede hacer un humano? Disponer de un tiempo que no es de escala humana.

Una computadora, en unas horas, te escribe una serie de novelas. Yo, para escribir una novela, estoy tres o cuatro años.

Entonces me parece que puede ocurrir que la literatura vaya a un proceso de sagas que aparezcan exitosas, donde detecten algo que les interesa a la gente y hagan un cóctel y combinen, como fue Breaking Bad, por ejemplo, una serie de ese tipo.

Y la pueden seguir indefinidamente, mientras que los escritores humanos van detrás, a paso de tortuga, con sus obras.

Entonces, en ese sentido, puede haber una evolución en cuanto a la cantidad.

En cuanto a la calidad, yo voy a seguir escribiendo mis novelas como las escribí hasta ahora, pero no pongo las manos en el fuego por mis colegas del futuro.

Pero bueno, hay una parte del motor, de la ambición artística, que quiere ser reconocido. Eso es innegable.

La cuestión es si eso es lo único que te mueve.

A nadie le gusta terminar un trabajo de años y que después no encuentre editor.

Entonces hay una parte que es legítima: terminaste tu trabajo y quieres darlo a conocer. Pero la cuestión es que tu trabajo era ese proceso.

Entonces no sé cómo será el futuro, pero seguramente habrá alguna clase de hibridación.

Guillermo Martínez escritor y matemático argentino Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Por qué el “Policial filosófico”, ¿Cuál fue la motivación para llegar hasta ahí?

G. M.: Un cuento pionero en la Argentina es La muerte y la brújula, de Borges. Ese es un cuento que ya tiene en germen los elementos de lo que a mí me interesa hacer.

Otra novela pionera fue El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Es una novela que para mí es también un paradigma de la novela donde se discuten y conforman la trama, de algún modo.

No se discute como un adorno, sino que tiene que ver con los intereses que se mueven en la trama, las discusiones teológicas y políticas de la Inglaterra.

Otra novela en esa línea es El maestro del juicio final, de Leo Perutz.

Otras son las novelas de Pablo de Santis, que es contemporáneo mío, con quien compartimos esta clase de búsqueda dentro del policial.

O sea, es una clase de policial y también, de algún modo, los cuentos de Chesterton que le dieron inspiración a Borges.

En todo caso, pionero lo veo más a Chesterton que, si tuviera que pensar en una figura.

En los cuentos de él siempre está esa conjetura que va más allá de lo real, prosaico y cotidiano.

Cuentos de él siempre está esa conjetura que va más allá de lo real, prosaico y cotidiano

O sea, se aleja del realismo para mostrar las dimensiones filosóficas, teológicas y morales de los problemas. Entonces, quizá no lo llamaban así y ahora podemos darle un nombre en particular.

A mí lo que me interesó en cada caso fue algo diferente.

Fíjate, en Crímenes imperceptibles está la cuestión de los límites de las teorías. Si una persona está apegada a una teoría, por ejemplo, a la teoría de la criminalística habitual, alguien que conoce esa teoría puede confundirlo con una clase de conducta o de conjetura que sea grata a la estética policial.

Entonces está esa idea de que la gente muchas veces cree aquello en lo que quiere creer, no por el grado de verdad que contenga.

Esa es una primera cuestión de tipo epistemológica que se usa dentro de la novela.

Luego, en La muerte lenta de Luciana B., usé la cuestión de las coincidencias a las que el ser humano quiere darles un sentido, como cuando ves estrellas en el cielo y quieres articular una figura a partir de las estrellas que se ven.

Bueno, lo mismo pasa con las coincidencias. La coincidencia tiene un efecto mucho más pregnante en las personas que los sucesos que aparecen como inarticulados.

La coincidencia impresiona psicológicamente mucho más, aunque sabemos que estadísticamente no tendría que ser así.

En la novela se discute eso. Si tú tiras una moneda al azar cien veces, te tienen que aparecer rachas de hasta siete caras o cruces seguidas. Entonces, la racha es constitutiva del azar.

Es decir, es esperable que en el caos de acontecimientos en que nos movemos aparezcan rachas que te impresionen psicológicamente.

Sin embargo, eso no está en el sentido común. Si les preguntas a los chicos que escriban una sucesión de caras y cruces como si fueran obtenidas por una moneda al azar, en general ellos creen que es la alternancia lo que predomina.

Entonces te van a poner: cara, cruz, cruz, cara, cruz, cruz, cara, cara, pero difícilmente hagan rachas largas, porque consideran que no es algo que podría ocurrir por simple azar.

En Un crimen dialéctico, la cuestión es si existe o no el libre albedrío y hasta qué punto se puede construir una cadena causal que desemboque en un crimen.

Muere uno de los denunciantes del caso Epstein tras revelar nexos entre Howard Lutnick y el magnate

SEMANA: ¿Qué pasa en Un crimen dialéctico?

G. M.: Eso sí, te lo quería preguntar.

Bueno, el narrador es un científico al que le han encomendado que juzgue un paper que parece demostrar que el libre albedrío no existe.

Eso tiene que ver con un estudio real de Benjamin Libet y otros, en los años ochenta: un experimento muy simple de neurociencia y muy convincente que pareciera probar que, antes de ejecutar o decidir ejecutar una u otra acción, la decisión está, de algún modo, comandada por la evolución de los estados neuronales a los que uno no tiene acceso.

Bueno, ese sería un poco, en resumen, el experimento.

Pero cuando uno mira de cerca el experimento, y esto es lo que le pasa al narrador, empieza a advertir otras posibilidades sobre esto. El narrador, de algún modo, defiende que hasta cierto punto tenemos libertad para decidir.

Y en el medio de estas investigaciones lo convocan sus antiguos camaradas. Él, de joven, ha participado en una organización revolucionaria. Lo han enviado a hacer entrenamiento militar a Alemania Oriental y ha hecho un juramento que ahora lo obliga, porque lo convocan sus antiguos camaradas y le dan una misión de sangre que consiste en eliminar a una persona.

Pero él, por supuesto, ya está lejos de esas ideas. Le parece monstruosa la misión que le asignaron y quisiera, a la vez, cumplir pero sin ensuciarse las manos.

Y es justamente esta investigación, la discusión sobre esta investigación, la que le da un plan: convertirse a sí mismo en una especie de demiurgo sobre el tablero de la vida, tratar de manipular las piezas para llegar al crimen sin tener una intervención directa; de algún modo, matar a distancia por interpósitas personas.

Entonces, esa es un poco la estructura.

Y hay un elemento más, que fue el que más me gustó para escribir esta novela: se da cuenta el narrador, a partir de un momento, de que para que su plan tenga una chance tiene que convertir a esos personajes que conoció en la posada en lo opuesto de lo que son.

Por eso se llama Un crimen dialéctico. Lo mismo que se convierte en su contrario: esa es la dialéctica. “El gusano interior de todas las cosas”, se dice en un momento.

Entonces empieza a mirar a los personajes y a tratar de manipularlos para que llegue el momento en que actúen de la manera opuesta a la que se esperaría de ellos.