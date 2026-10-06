Muere uno de los denunciantes del caso Epstein tras revelar nexos entre Howard Lutnick y el magnate

Simon Andriesz, exdirector gerente en Wall Street y exejecutivo de la firma de corretaje BGC Partners, identificó pruebas clave dentro de los archivos públicos del magnate Jeffrey Epstein.

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El analista financiero halló una serie de comunicaciones por correo electrónico correspondientes al año 2018, en las cuales se detallaban vinculaciones de negocios entre Howard Lutnick, actual secretario de Comercio de los Estados Unidos, y Epstein en relación con una empresa emergente.

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Tras revisar los registros corporativos, Andriesz trasladó el material probatorio a diversas instituciones judiciales y reguladoras internacionales. Entre los organismos receptores de la documentación figuraron el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), solicitando una revisión de los nexos comerciales señalados.

La divulgación de estos documentos generó una amplia controversia mediática sobre el alcance de las transacciones financieras y la relación con el financista convicto.

Conmoción en el sector financiero por el deceso de Simon Andriesz, el exbanquero que expuso correos de Jeffrey Epstein. Foto: Kypros

No obstante, las autoridades han precisado que Howard Lutnick no enfrenta cargos por la comisión de delitos, al tiempo que el funcionario ha condenado de forma tajante las actividades ilícitas asociadas a Epstein.

Muerte en Tailandia y exigencias de auditoría regulatoria

El 23 de septiembre de 2026 se confirmó el deceso de Simon Andriesz a los 57 años de edad en Tailandia, causa que las investigaciones locales determinaron como un suicidio, según reportó el diario The Banker. El trágico suceso intensificó el debate público e institucional en el Reino Unido, motivando la reacción de diversos miembros del Parlamento británico.

Los legisladores hicieron un llamado urgente a las autoridades británicas para iniciar una investigación independiente sobre el desempeño de la FCA. Los parlamentarios buscan evaluar el trato, el acompañamiento e institucionalidad brindados por el regulador financiero al denunciante desde el momento en que presentó las pruebas hasta su deceso en territorio asiático.

Por su parte, la correduría BGC Partners hizo pública una nota de condolencias tras conocerse la noticia. La entidad financiera sostuvo que, a pesar de haber rechazado y disputado técnicamente los señalamientos del exbanquero, declinará emprender cualquier acción o disputa legal sobre los hechos tras el fallecimiento del ejecutivo.