Durante siglos, las letras hispanoamericanas celebraron el despertar adolescente del cuerpo femenino y mitificaron la maternidad, pero entre la juventud fértil y la ancianidad serena existía un territorio baldío: el climaterio y la menopausia. Ese tránsito telúrico en el que la biología muda de piel fue relegado durante décadas al consultorio médico o al chiste fácil.

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Por eso la aparición de Contracriatura (Himpar Editores, 2025), de la poeta bogotana Camila Charry Noriega, es un acontecimiento cultural inaplazable. No es un libro de consuelos clínicos, sino un artefacto (ella lo llama así), que mira de frente el incendio íntimo del cuerpo cuando deja atrás el mandato reproductivo. Su contraportada lanza dos preguntas clave: “¿Qué música suena en lo que nos advirtieron no decir? ¿Cómo iluminar aquello que durante tanto tiempo se ha ocultado en la sombra?”. Allí reside su pulso ético: desobedecer el pacto de silencio.

Nacida en Bogotá en 1979, egresada de Estudios Literarios de la Javeriana y magíster en Estética e Historia del Arte, Charry Noriega observa el cuerpo como lo haría un pintor frente al lienzo (el pintor Bacon es una de sus inspiraciones), deteniéndose en el pliegue de la carne y la cicatriz. Con una trayectoria premiada –Premio Nacional Casa de Poesía Silva y Tomás Vargas Osorio (2016)– y títulos como Arde Babel o Mi perra y yo subimos por el ascensor (FCE, 2025), además de su labor editora en La Trenza y la Biblioteca de Escritoras Colombianas, la autora escribe desde una genealogía femenina lúcida.

Nacida en Bogotá en 1979, egresada de Estudios Literarios de la Javeriana y magíster en Estética e Historia del Arte, Charry Noriega observa el cuerpo como lo haría un pintor frente a un lienzo. Foto: cortesía / A.P.I.

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Catalogado como poesía híbrida, en Contracriatura conviven el poema en prosa, el verso corto, el aforismo y el humor ácido, dialogando con obras como Clavícula, de Marta Sanz, o Diario de una mudanza, de Inés Garland. El título encierra una declaración de desobediencia: si la cultura definió a la mujer por su capacidad de gestar “criaturas”, en la menopausia el cuerpo deviene contracriatura, un organismo soberano que reclama existir para sí mismo. Como celebró Pilar Quintana: “Un alien. Un embrión hirviendo. Autoignición”.

Su arquitectura funciona como un conjuro en tres movimientos: la bitácora del cuerpo en combustión (sofocos nocturnos, insomnio y extrañeza narrados sin victimismo); una conversación coral donde epígrafes y voces de amigas convierten el “yo” en un “nosotras”; y un diálogo con lo animal que despoja el envejecimiento de cualquier culpa moral.

'Contracriatura', Camila Charry Noriega, Himpar Editores, 248 páginas, Año 2025. Foto: Himpar Editores

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En sus páginas resuenan las voces de Blanca Varela, Idea Vilariño, María Mercedes Carranza, Adília Lopes, Annie Ernaux y Anne Carson, junto a la mirada pictórica de Francis Bacon. Gestado tras años de laboratorios de escritura sobre el cuerpo en bibliotecas de Bogotá y editado con exquisito cuidado por Himpar, este libro llena un vacío urgente en Colombia. Y marca un hito en la literatura andina.

Contracriatura pide lápiz en mano y lectura compartida. Con él, Charry Noriega nos entrega un espejo honesto para reírnos de nuestros incendios y confirmar que la menopausia no es un crepúsculo, sino el instante en que habitamos el cuerpo con entera libertad.

*Magíster en Literatura y librera.