El expresidente Ernesto Samper prepara un nuevo libro sobre su defensa tras el demoledor documental El 8.000: el presidente que se iba a caer, publicado por HBO y que tuvo una gran audiencia en Colombia. Se titula Resistir, bajo el sello de una editorial inglesa, y se publicará a comienzos de diciembre. Samper busca defenderse ante lo comprobado, que los dineros del cartel de Cali ingresaron a su campaña y fue así como llegó a la Casa de Nariño.

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El expresidente contará más de una anécdota; entre ellas, una llamada de Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, en medio del escándalo. El teléfono lo contestó su esposa, Jacquin Strouss, mientras el expresidente se bañaba en su apartamento en Bogotá. Ella le reportó la llamada y Samper, como no creía, le respondió al presidente: “¡Aló, Marilyn Monroe!”. Hubo un silencio y, posteriormente, risas.