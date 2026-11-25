Lo decía Forrest Gump sobre las cajas de chocolates y aplica para Tricky: con este pionero del trip hop, uno no sabe qué le va a tocar. La leyenda dice que en 2018, en el escenario que maravilló ayer, Tricky tocó solo cuatro canciones y chao. Al tiempo, no se borran las memorias de la noche mística que dejó en el Teatro Metro de la calle 34. Vi esa misma gira en Buenos Aires, en 2009, en el Teatro Colegiales. Soportando su Knowle West Boy, nos dio la espalda todo el show pero nos tatuó una memoria imborrable.

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Anoche, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, quizá consciente de la naturaleza furtiva de su aparición anterior o simplemente de buen ánimo en los 2600 metros de altura, uno de los íconos vivos de Bristol ofreció su versión más generosa y agradecida.

En esta gira de apoyo a su álbum ‘Different When It’s Silent’, el británico ofreció 19 canciones a lo largo de 75 minutos de música intensa e hipnótica

En total, en esta gira de apoyo a su decimoquinto álbum Different When It’s Silent, el británico ofreció 19 canciones a lo largo de 75 minutos de música intensa e hipnótica en sus formas más respiradas y en sus destellos más rockeros. Solo hubo una pausa corta de 2 minutos, a los 52 minutos, antes de lanzar el encore de cuatro canciones más, empezando por Lucien, que fue un poema sonoro...

Sin humo no hay concierto de Tricky. Sin el que lanzan las máquinas y sin el que exhala él fumando su cigarrillo. Foto: Páramo Presenta / @anothernonsense

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El pionero de Bristol entregó clásicos como 'Overcome', novedades como 'Because I Don't Know' y maravillas como 'Pumpkin'. Foto: Páramo Presenta / @anothernonsense

Mientras afuera, en el show de tik tok se moldeaban narrativas sobre inseguridades y respuestas hollywoodenses dignas de turbulentos procederes, en el icónico teatro del centro de Bogotá todo fue atmósfera azul.

La noche vino marcada por el misticismo sonoro de este notable músico y productor de Bristol que, siguiendo sus arrebatos carismáticos y sus ánimos, entregó una noche trascendental. No hubo coitus interruptus. Todos fuimos despachados hipercargados por su marca destilada de groove, con ganas de movernos, así fuera un par de temas, siguiendo su manera muscular quebrada y caótica.

Entre humos aparecían y desaparecían Tricky y sus supremos músicos y vocalistas. Su baterista, en una cabina encerrado, dando beat a todo; su guitarrista, oscilando entre el silencio, la descarga desértica, la noventera y la explosiva...

Visualmente, el espectáculo ofreció un juego básico pero muy bien logrado con los humos atmosféricos. Resultó especialmente gratificante encontrar y perder a los músicos en siluetas dibujadas entre el humo. Tricky se hacía uno con el humo y surgía de él, así mismo la guitarrista y la vocalista. Y si fue íntegra la experiencia porque el sonido fue claro protagonista anoche. El Jorge Eliécer sonó especialmente fuerte y fiel, y le ofreció óptimas condiciones al ritual triphopero.

Tricky siempre ha compuesto música en la que la voz femenina es esencial. Anoche, además de la fantástica vocalista Marta Złakowska, su guitarrista también fue mujer, y qué sonido pintó... Foto: Páramo Presenta / @anothernonsense

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En la voz d Marta, 'Lucien' fue un poema elevado. Foto: Páramo Presenta / @anothernonsense

La polaca Marta Złakowska (que lo acompaña desde 2017) y el británico Mitch Sanders (que se suma en esta etapa musical reciente) proyectaron las voces altas, y lo hicieron perfectamente en su alternancia. Son piezas clave en la música de Tricky; sin sus melodías complementando el exosto bajo no hay nada, no hay claroscuro. Y lo hubo, un montón.

Sanders, cuya voz recuerda aJohn Gourley de Portugal. The Man y Damo Suzuki de CAN), es protagonista de el trabajo más reciente de Tricky, en el que canciones como Because I Don’t Know quedan entre las favoritas con una sola escucha; y en vivo fue un enorme tesoro. De Marta, vale decirlo, anoche se cantaron canciones que Tricky produjo para ella como Moving Through Water y Way up In. Su voz es hermosa y llena de matices emocionales.

El intérprete británico Mitch Sanders se encargó de las melodías masculinas agudas, como lo hizo en el disco más reciente de Tricky. Fue gran protagonista de la noche. Foto: Páramo Presenta / @anothernonsense

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En la batería y en la guitarra (que en algo hizo eco del sonido que elevó a PJ Harvey en los noventa), dos músicos cuyos nombres no están claros, pero que Tricky presentó al público. Sus entregas descrestaron. Aparentemente todo es sencillo en el trip hop, y en el papel lo es, pero hay que entregarlo con la intención en cada golpe y vaivén. Hay que tocarlo y ponerlo a sonar así.

Los temores de un concierto demasiado corto fueron exorcizados. En 'tiempo Tricky', 75 minutos son una dosis muy agradecida. Foto: Páramo Presenta / @anothernonsense

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Estos maestros redefinieron el PUNCH anoche... Foto: Páramo Presenta / @anothernonsense

No está de más anotar lo obvio: anoche, la caja de chocolates estuvo cargada de inspirado trip hop y marcada por las atmósferas que solo este hechicero puede conjurar con los geniales músicos que recluta. Tricky cerró su visita con Vent, para avasallarnos una última vez con esa progresión que del rock del desierto nos va lleva y participa de SU descarga explosiva... para que no la olvidáramos nunca... No lo haremos.

Esta increíble semana en Bogotá sumó asombrosos conciertos de Silvana Estrada, Hayley Williams (¡conciertazo!) y Tricky, y aún le aguarda una agitada despedida de La Pestilencia en el MedPlus. La que viene no baja el ritmo, con un regreso como el de The Strokes, una volada de testa como de Slayer y una noche de júbilo total con New Order. Que aplique el carpe diem, porque no sabemos que trae el mañana. Que viva la música en vivo mientras viva.