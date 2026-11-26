Esta tarde, luego de seis horas de discusión, el Concejo de Medellín aprobó el presupuesto de la ciudad para 2027.

“Buenas noticias para Medellín. El @ConcejoMedellin acaba de aprobar el presupuesto de $12,1 billones para 2027, con el que seguiremos invirtiendo en lo más importante: la gente”, dojo el alcalde, Federico Gutiérrez.

Para el mandatario, serán la educación y la salud los que tendrán la mayor inversión, con $2,09 billones y $1,8 billones, respectivamente.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín Foto: Juan Carlos Sierra

“Seguiremos fortaleciendo la seguridad, atendiendo a las familias más vulnerables y generando oportunidades para todos”, añadió.

El nuevo presupuesto fue aprobado con 16 votos a favor y cinco en contra, los de los concejales del Centro Democrático Luis Guillermo Vélez, Jorge Julián Osorio Gómez, el de José Luis Marín Mora, del Pacto Histórico, Alejandro Arias, del Partido Verde y quien fuera secretario de Desarrollo del mandato de Daniel Quintero, y Brisvani Alexis Arenas Suaza, del partido Conservador.

Este último, cuestionó el camino que lleva la ciudad en sectores como educación, déficit habitacional.

Auxiliar de Policía fue asesinado en medio de ataque con drones en Condoto, Chocó

“El déficit habitacional, laderas expuestas, viajes más largos y realidades que nos exigen replantear la planeación de la ciudad, nos dice Medellín cómo vamos, la ciudad ha cambiado, no va a crecer en población, entonces hay que cuidar la vida”, dijo.

El Alcalde, sin embargo, aseguró que en Medellín hoy se avanza en 1.800 obras. “Seguiremos avanzando en los 11 nuevos megacolegios, los 7 ReCreos Deportivos, los 5 ReCreos Culturales, los 8 jardines infantiles de Buen Comienzo y la renovación de más de 720 escenarios deportivos”, dijo.

Además, recordó que Fitch Ratings ratificó recientemente la máxima calificación crediticia nacional AAA(col).

El misterio que rodea la muerte de seis jóvenes amigos en menos de cuatro meses en Medellín: esta es la historia

“Seguimos demostrando que cuando se administran bien los recursos públicos, con austeridad, eficiencia y responsabilidad, se puede hacer mucho más por la gente”, destacó.

Precisamente, el presupuesto de Medellín incluye 1 billón 680 mil pesos para vigencias futuras autorizadas en inversión para 2027.

El concejal Alejandro De Bedout, presidente de la Corporación, señaló que este es el presupuesto más grande en toda la historia de Medellín.

Medellín aprueba la revisión de su POT: así cambia el panorama para la construcción y la inversión

“¿Qué significa esto? Que el último año de gobierno el alcalde Federico Gutiérrez va a contar con la herramienta, con los recursos, con el presupuesto, para cerrar su último año de gobierno cumpliendo los indicadores del plan de desarrollo ,cumpliéndole a la ciudadanía, avanzando con las obras de infraestructura y sobre todo con la inversión social en las comunas y los corregimientos”, expresó.