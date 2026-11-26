El domingo, 21 de noviembre, Hamilson Jaramillo Paredes, su esposa Patricia Hurtado Segura y sus dos hijos José David e Ian David, este último de tres años, eran esperados en el casco urbano de La Tola, un municipio en medio de las selvas de Nariño, en el suroccidente de Colombia.

Hamilson había ido a su finca, a la que solamente se llega luego de una hora en lancha a través del río Tola y otro tanto por medio de esteros para internarse en la manigua, a trabajar en lo único que, aseguran en el pueblo, sabía hacer: la agricultura.

Sus allegados en La Tola lo esperaban de regreso el domingo, pero él no regresó. Así que varios de sus allegados se aventuraron a ir a buscarlo a una zona a la que solamente pueden ingresar personas conocidas o aceptadas por el frente 30 de las disidencias que controla la zona.

Al llegar al predio, donde Hamilson sembraba palma y en cuyas inmediaciones se explota la madera, encontraron una escena dolorosa: él, su esposa y sus dos hijos habían sido incinerados.

La noticia comenzó a circular de manera timorata en el pueblo. Hasta este jueves se conoció plenamente la noticia, por lo que las autoridades locales citaron a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar lo ocurrido.

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Además, para tratar de recuperar los cuerpos que llevan desde el fin de semana en la zona, así que no hay certeza de en qué momento fueron incinerados, ni quién lo hizo.

El secretario de Gobierno de La Tola, William Sánchez, le dijo a SEMANA que todo es un misterio.

“Al ver que no retornaron el domingo, se desplazaron familiares y van encontrando la escena escalofriante donde encuentran la casa donde vivían en la finca, totalmente calcinada, con los cuerpos calcinados, no sabemos exactamente los hechos que llevaron a esta escena”, manifestó el funcionario.

“Estamos esperando por parte de la fuerza pública que haya ese acompañamiento a la zona, pero es muy difícil, tenemos 15 policías, el 9 de octubre tuvimos un ataque a la estación de Policía”, añadió.

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En el pueblo solamente se sabe que Hamilson y su familia partieron hacia la finca, que queda en territorio de un consejo comunitario (la forma de organización territorial de las comunidades negras, raizales y palenqueras en Colombia) el viernes y que debía regresar el domingo.

Sobre diferentes versiones que han empezado a circular en La Tola sobre el crimen, el funcionario dijo que no hay certeza sobre ninguna hipótesis. “Nadie ha ingresado, ningún cuerpo técnico de investigación, ni fiscalía, esa es zona de influencia de disidencias, no podemos decir quién fue. Es un enigma, no sabemos quién es el causante de esta atrocidad. Incluso no hemos descartado la posibilidad de un suicidio”, expresó.

La Tola es una población de unos 5 mil habitantes, ubicada a cuatro horas en lancha rápida de Tumaco.

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“Es una Colombia muy diferente a la del interior, donde nos transportamos en vía terrestre, acá todo es en vía acuática”, puntualizó.

“No hemos podido ingresar a la zona, es de bastante difícil acceso, toca llegar en lancha rápida hasta cierta parte y esperar que haya marea alta para poder ingresar en otro tipo de embarcación y es un territorio que se camina por trochas”, indicó.