La muerte de un famoso creador de contenido conocido en redes sociales como Factos de la Biblia y apodado El Rey de la Cizaña causó consternación en Palmira, Valle del Cauca. El hombre fue encontrado sin vida durante la tarde del miércoles, 25 de noviembre, al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Trébol.

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De acuerdo con la información conocida, organismos de socorro llegaron hasta el inmueble para atender la situación, pero el influencer ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, las circunstancias de su fallecimiento no han sido esclarecidas oficialmente y son materia de verificación por parte de las autoridades.

La noticia provocó numerosas reacciones en las plataformas digitales; el creador había construido una comunidad de aproximadamente 70.000 seguidores en Instagram.

Su popularidad llegó principalmente por videos en los que abordaba, con humor y comentarios espontáneos, situaciones relacionadas con las relaciones de pareja, las amistades y experiencias de la vida cotidiana.

El mensaje que publicó antes de morir

Uno de los aspectos que más han llamado la atención de sus seguidores es una publicación que realizó en Instagram el 25 de noviembre, horas antes de que se conociera su fallecimiento.

En el video, el creador de contenido compartió algunas recomendaciones para quienes están comenzando a producir contenido digital y enfrentan críticas de familiares, amigos o personas que cuestionan sus publicaciones.

Una de sus frases terminó convirtiéndose en el mensaje más recordado tras conocerse la noticia de su muerte.

“El que quiera divertir a muchos posiblemente guarda una gran tristeza”, dijo en su último video.

La reflexión ha sido ampliamente compartida por sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de tristeza y despedida. No obstante, las palabras del influencer no permiten establecer ninguna relación con las circunstancias de su fallecimiento.

En la misma grabación también invitó a quienes tienen proyectos personales a no detenerse por los comentarios negativos y a continuar trabajando por sus objetivos.

Tras conocerse su muerte, las publicaciones de Factos de la Biblia comenzaron a recibir mensajes de amigos, conocidos y seguidores que destacaron su particular sentido del humor, y la capacidad que tenía para entretener a su comunidad.

Además de sus videos sobre situaciones cotidianas, el creador había mostrado interés por la música urbana y compartido espacios con personas vinculadas a ese entorno.

Mientras sus seguidores lamentan su fallecimiento, las autoridades avanzan en las verificaciones para establecer qué ocurrió en la vivienda del barrio El Trébol.

Por ahora, no se ha divulgado un informe oficial que determine las causas de su muerte.