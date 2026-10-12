Investigan muerte de joven tras discusión con un militar en inmediaciones del batallón Codazzi, en Palmira

Un joven murió al ser herido por un militar en inmediaciones del batallón Codazzi, en Palmira, Valle, sobre el mediodía de este lunes, 12 de octubre.

Testigos dijeron a las autoridades que los hechos sucedieron cuando el joven atacó al uniformado con un arma blanca.

“El suboficial estaba con un grupo de soldados realizando labores de control en inmediaciones del batallón, el joven lo amenazó y cuando el suboficial intentó que el joven se retirara, este lo atacó con el arma blanca”, le dijo una fuente a SEMANA.

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El militar reaccionó con su arma de dotación, dando muerte al joven.

Al lugar, llegó la Policía y un equipo forense del CTI de la Fiscalía para realizar la inspección del cadáver, que fue trasladado a Medicina Legal para su plena identificación y ser entregado a sus seres queridos.

Las labores del militar, dijo la fuente, eran para garantizar la seguridad en ese batallón que fue blanco de un atentado terrorista este año.

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Ocurrió en abril cuando delincuentes atacaron ese complejo militar con explosivos.

En su momento se dijo que los delincuentes dejaron una volqueta cargada con explosivos abandonada en las inmediaciones del batallón.

Se conoció que varias viviendas y establecimientos comerciales de la zona fueron evacuados en su momento por parte de las autoridades.

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“Gracias a la información oportuna de la población, personal antiexplosivos de Policía y Ejército logran neutralizar un vehículo tipo volqueta acondicionado con una rampa de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, el cual, fue abandonado por dos sujetos en el barrio Fatima, inmediaciones del Batallón de Ingenieros Coronel Agustín Codazzi de la Tercera Brigada, en Palmira, Valle del Cauca”, dijo en X la Tercera División del Ejército.

Esa fuente dio a conocer que una persona había sido capturada al estar presuntamente relacionada con los hechos, se trataba del conductor de este vehículo.

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“En una rápida acción se logra la captura de un sujeto, quien al parecer estaría relacionado con este hecho. Con este resultado se evita una posible acción terrorista en contra de la población civil y nuestras tropas”, destacó la Tercera División.