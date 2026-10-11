Video muestra el momento en el que disidentes atacan a disparos a policías en Valle del Cauca: un uniformado fue asesinado

Un uniformado muerto y otro herido fue el saldo que dejó un ataque en contra de la Policía Nacional en zona rural del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Además, uno de los presuntos delincuentes fue abatido.

Fuerzas Militares bombardean campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, Norte de Santander

El agente que perdió la vida fue identificado como Diego Andrés Sanabria Romero, quien recibió impactos de bala cuando cumplía labores en el corregimiento de La Marina.

De acuerdo con las primeras informaciones, detrás del hecho estarían integrantes del Frente 57 de las disidencias de Farc, que delinquen en esta zona del país.

A través de redes sociales se conoció un video que muestra el momento del ataque y también cuando los delincuentes huyen del sitio. La institución confirmó que los agentes llegaron hasta la zona para atender un llamado de emergencia, que habría sido en verdad una trampa

“Al llegar, fueron atacados indiscriminadamente. Un policía perdió la vida y otro resultó lesionado. En la reacción policial, fue neutralizado un sujeto que haría parte del Frente 57″, indicó.

En las imágenes, que rápidamente se han hecho virales, se ve a un agente disparando en contra de los disidentes, quienes responden con sus armas al mismo tiempo que salen a correr.

Capturado alias Chichero, presunto reclutador de menores del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc

En un momento, se muestra que uno de los sujetos cae a mitad de la calle con su arma de fuego. De inmediato, se levanta e intenta resguardarse. “Sígalo, sígalo”, grita alguien. Pocos segundos después, el hombre huyó del lugar.

Fueron más de 15 los disparos que se escucharon en el video, en el que también se observa que algunos de los testigos solo pudieron tirarse al suelo para proteger su vida.

En el sitio se logró también la incautación de un fusil y una moto que, al parecer, fueron utilizados por los disidentes. “La Policía rechaza estos ataques armados en contra de los miembros de la Fuerza Pública y se solidariza con la familia y amigos de la víctima”, manifestó la institución.

“Ratificamos nuestro compromiso de mantener las operaciones en el Valle del Cauca, para sostener la seguridad y la convivencia ciudadana”, complementó.