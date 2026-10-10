Capturado alias Chichero, presunto reclutador de menores del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó el golpe a la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, tras la captura de uno de los hombres que se dedicaba al reclutamiento de menores.

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“El reclutamiento de menores es un crimen execrable. En mi Gobierno, quienes lo cometan recibirán todo el peso de la ley”, señaló el jefe de Estado, tras revelar que el sujeto hacia parte del bloque occidente Jacobo Arenas.

De La Espriella envió un contundente mensaje a las estructuras criminales que se dedican al reclutamiento de menores de edad. “Miserables que pretenden acabar con la inocencia y la vida de nuestros niños. Voy por todos”.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, también se pronunció sobre la captura de este sujeto, a quien describió como el encargado de perfilar, captar y trasladar a menores mediante engaños y ofrecimientos económicos.

“La Fuerza Pública no bajará la guardia frente a quienes pretendan arrebatar la tranquilidad y el libre desarrollo de nuestros niños”, indicó el titular dela cartera, quien resaltó que el hombre tenía circular azul de Interpol.

La captura de alias Chichero se suma este sábado a la de alias María José, quien utilizaba las redes sociales para reclutar a menores de edad, según informó la Policía Nacional y la Fiscalía General.

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Los investigadores, que le seguían la pista desde hace varios meses, señalaron que la mujer utilizó las plataformas digitales para contactarlos y convencerlos de sumarse a las filas delas disidencias de las Farc.

Esta mujer habría estado detrás del ataque con una motocicleta cargada de explosivos que fue ubicada el 4 de julio de 2025 en las inmediaciones de la estación de policía en el municipio de Calamar, Guaviare.

También se le vincula con la instalación de pancartas y propaganda alusiva a las disidencias en el parque central de Calamar y la adecuación de una lancha con tres rampas de lanzamiento par atacar el Batallón de Infantería de Selva.