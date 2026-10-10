Así cayó alias María José, señalada de usar redes sociales para reclutar a menores de edad para las disidencias de Iván Mordisco

Durante varios meses, la mujer utilizó las redes sociales para reclutar a menores de edad, según la Policía Nacional y la Fiscalía General.

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La mujer fue identificada con el alias de María José, quien tenía nexos directos con las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco.

Los investigadores, que le seguían la pista desde hace varios meses, resaltaron que la mujer utilizó las plataformas digitales con el fin de contactarlos y convencerlos de sumarse a las filas del grupo subversivo.

Uno de los hechos más detallados se presentó en diciembre de 2025 cuando se logró el reclutamiento de un menor de edad que murió en medio de los combates en la zona rural de San José del Guaviare.

El cruce de información permitió inferir que la mujer tenía un amplio prontuario criminal, siendo parte clave de la estructura criminal Armando Ríos, que realizó constantes ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

Desde que nació la Segunda Marquetalia, ha tenido una guerra a sangre y fuego contra las disidencias de Iván Mordisco. Foto: AFP

Un prontuario criminal

La mujer habría estado detrás del ataque con una motocicleta cargada de explosivos que fue ubicada el 4 de julio de 2025 en las inmediaciones de la estación de policía en el municipio de Calamar, Guaviare. En la acción criminal tres civiles y cuatro militares resultaron gravemente heridos.

Cuatro meses después, volvió a aparecer realizando la instalación de pancartas y propaganda alusiva a las disidencias de las Frc en el parque central de Calamar. Situación que generó temor y zozobra en los habitantes del municipio.

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Pocos días después, según la investigación, fue la encargada de adecuar una lancha con tres rampas de lanzamiento. Estos elementos iban a ser utilizados para atacar las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva, en Calmar.

Su actuar delictivo continuó con la instalación de los cilindros bomba que iban a ser utilizados para atacar instalaciones militares. La investigación señaló que estaban cargados del explosivo TNT.

Con estos informes de inteligencia, un fiscal formuló cargos por reclutamiento ilícito, terrorismo y concierto para delinquir.