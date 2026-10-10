Exclusivo: así es el alarmante avance en el sur del país de Los Comandos de Frontera, del extraditado alias Araña

Los Comandos de Frontera tienen dos estrategias diseñadas para lograr su expansión en los departamentos de Nariño y Putumayo, según información de inteligencia del Ejército que conoció SEMANA.

Para el caso de Nariño, la información indica que los Comandos de Frontera sostienen una guerra directa contra la fuerza pública y contra las estructuras Carolina Ramírez y Raúl Reyes de las disidencias de Iván Mordisco.

Un documento de la fuerza pública revela la intención de Los Comandos de Frontera con las zonas de ubicación temporal. Foto: Suministrado a SEMANA.

Incluso la información militar señala que luego de la extradición de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de Los Comandos de Frontera, sus frentes iniciaron una reacomodamiento para iniciar una campaña expansionista en Nariño, Amazonas, Caquetá y Putumayo.

La información de inteligencia recogida por los hombres militares en terreno asegura que los Comandos de Frontera estarían planeando promover un paro armado el próximo 14 de octubre como lo hicieron Los Pachenca, de alias Pinocho en el caribe colombiano.

Quién estaría detrás del plan de expansión y del paro armado es Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye, quien tiene la misión de comandar a más de 1.000 hombres con los que cuentan Los Comandos de Frontera.

El extraditado alias Araña, es el jefe de Los Comandos de Frontera. Foto: Suministrado a SEMANA API

El componente armado de Los Comandos de Frontera está compuesto por exmiitares, expolicías, exauc, exfarc y delincuencia común. Un documento militar en poder de SEMANA señala que: “Los comandos de Frontera tienen influencia en Putumayo, Nariño, Caquetá y Amazonas”.

Sobre sus alianzas criminales, además de las transacciones nacionales por cuenta de narcotráfico y minería ilegal, tienen socios poderosos en Perú y Ecuador para obtener redes de suministros de armas, precursores y comercialización de cocaína.

Para lavar el dinero producto de las rentas criminales utilizan empresas fachada de compra y venta de ganado, locales de abarrotes, se mueven en el negocio inmobiliario local del Putumayo comprando grandes extensiones de tierras a campesinos con el propósito de obtener control social, señalaron las fuentes militares.

Los Comando de Frontera manejan todo el engranaje en cuestiones de narcotráfico. Levantan laboratorios de cocaína en zona de selva, utiliza muelles y ríos como Putumayo, San Miguel y en el Caquetá para mover los cargamentos del alcaloide para entregarlos a sus socios en Perú y Ecuador.

En materia de minería ilegal mueven maquinaria amarilla a los ríos Mecaya, La Playa y Pacora en el sur del país para extraer el codiciado metal, generando deforestación y daño ambiental al verte mercurio, usar maquinaria pesada y otros químicos de alto poder contaminante.

“Se mueven especialmente en las provincias de Esmeralda y Cachi, donde articulan las dinámicas de tráfico de armas, movilidad de comisiones armadas, y alianzas coyunturales o tácticas con organizaciones delictivas locales”, señala un informe de inteligencia militar en poder de SEMANA.

En Ecuador, indicaron las fuentes, sus principales socios criminales son Los Lobos, que tienen una injerencia amplia en el pacifico nariñense, donde se consolidan los esquemas de cooperación criminal y economías ilícitas compartidos.

Por la zona del Putumayo la situación es más compleja dicen las fuentes militares. Los Comandos de Frontera, además de sostener una guerra con las disidencias de Mordisco, mantienen una disputa directa con Los Choneros de Ecuador.

SEMANA conoció el mas reciente organigrama de Los Comandos de Frontera y su accionar delictivo. Foto: Suministrado a SEMANA.

En la zona no hay una línea vertical de guerra. Aseguraron las fuentes que de acuerdo a los intereses criminales se arman y rompen alianzas frecuentemente entre Los Comandos de Frontera, Los Lobos y Los Choneros.

La información de inteligencia militar muestra además que la Zona de Ubicación Temporal, en el bajo Putumayo, donde hay más de 58 integrantes de Los Comandos de Frontera, que supuestamente no quieren volver a la guerra y se desmovilizaron en el gobierno Petro, tiene un fin específico.

De acuerdo con el documento en poder de SEMANA, la intención real de dicha Zona de Ubicación, es consolidar una estrategia de sostenimiento delictivo del territorio donde se ha aprovechado para la activación de comisiones denominadas Jesús Santrich y Jacobo Arenas, “buscando garantizar la continuidad delictiva y el control territorial”, dice el informe militar.

Esta radiografía criminal de Los Comandos de Frontera muestra que alias Araña manejaba toda una organización que logró fortalecerse durante el gobierno Petro con la Paz Total y que se ha convertido en una bomba de tiempo para la fuerza pública en el sur del país.