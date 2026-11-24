SEMANA llegó al centro de la detonación que en la noche de este lunes, 23 de noviembre, sacudió la ciudad de Villavicencio, Meta, con un atentado terrorista a cargo de las disidencias de las Farc que siguen las órdenes de alias Iván Mordisco.

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Los detalles de la investigación empiezan a arrojar algunas versiones, particularmente sobre el vehículo que se utilizó en este ataque terrorista contra la Gobernación del Meta: un automóvil hurtado en marzo de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán. Desde entonces, fue usado por las disidencias de las Farc.

Los dueños del automotor radicaron la denuncia el 18 de marzo, tras advertir que hombres armados que dijeron ser integrantes del frente 39 de las disidencias de las Farc, del llamado bloque Amazonas, les robaron el vehículo sin informar nada más.

Los informes de inteligencia advierten que este vehículo estuvo en el mismo municipio durante los últimos 10 meses y fue allí, en Puerto Gaitán, donde se acondicionó con la carga explosiva que finalmente detonó frente a la Gobernación del Meta, dejando un saldo de 23 heridos y millonarios daños.

SEMANA conoció que al menos cuatro personas viajaban en ese vehículo cargado con explosivos; incluso atravesaron un peaje en el que quedaron registrados antes de llegar a la ciudad de Villavicencio. Los videos de seguridad muestran en detalle cómo utilizaron una motocicleta para escapar del lugar una vez que activaron la carga.

Los informes conocidos por SEMANA advierten que el método de activación de este carrobomba incluye una mecha lenta que, de acuerdo con expertos en explosivos, era una modalidad usada por el narcotraficante Pablo Escobar, la cual garantiza la efectividad de la detonación, pues una vez encendida esta mecha no hay forma de evitar la explosión.

La Fiscalía advirtió que se abrió una investigación y dos fiscales especializados de la dirección contra crimen organizado se desplazaron hasta el sitio para adelantar todos los actos urgentes en compañía de investigadores de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

“La Fiscalía General de la Nación activó su capacidad de respuesta y dispuso de dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales para dirigir las actuaciones orientadas a identificar y judicializar a los responsables de este ataque”, explicó el ente acusador.

Se espera que en el curso de las indagaciones se establezca con certeza quiénes fueron los autores de este atentado, aunque la propia Fiscalía advierte que se trata de integrantes del frente 39 de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.