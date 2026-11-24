La grabación muestra el momento en que el hombre pierde la calma, lanza insultos contra la trabajadora y golpea una de las ventanas del establecimiento. El dinero que buscaba retirar todavía no estaba habilitado.

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Un video que comenzó a circular en redes sociales este lunes 23 de noviembre dejó registrado un episodio de tensión en un punto de atención de SuperGiros. El protagonista fue un hombre adulto mayor que, según la información que acompaña la grabación, reaccionó violentamente después de que le informaran que todavía no podía cobrar el subsidio del programa ‘Colombia Mayor’.

En las imágenes se observa cómo el usuario, que habría llegado al establecimiento con la intención de retirar el dinero, protagoniza una discusión con la trabajadora. La situación subió de tono hasta que el hombre tomó una piedra y rompió uno de los vidrios del establecimiento.

Adulto mayor alterado, dañando una sede de SuperGiros tras tener demoras en el giro del subsidio 'Colombia Mayor' Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Adulto mayor alterado, dañando una sede de SuperGiros tras tener demoras en el giro del subsidio 'Colombia Mayor' Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Insultos y amenazas quedaron registrados en video

El episodio no se limitó a los daños materiales. Durante la grabación también se escuchan insultos y amenazas dirigidas contra las empleadas que se encontraban en el punto de atención.

En uno de los momentos más tensos, el hombre continúa reclamando por una supuesta entrega de dinero o una clave y exige que le entreguen lo que estaba solicitando. “Entrégame eso. Entrégame que yo me voy a meter”, se escucha en el registro audiovisual.

Adulto mayor alterado, dañando una sede de SuperGiros tras tener demoras en el giro del subsidio 'Colombia Mayor' Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Ante el comportamiento del usuario, una mujer interviene y advierte que las autoridades ya habían sido alertadas. “Ya están llamando a la Policía”, manifiesta mientras continúa el altercado.

Hasta el momento, no se ha identificado el municipio exacto donde ocurrió el episodio ni se conoce la identidad de las personas involucradas. Tampoco hay información confirmada sobre una denuncia formal, capturas o la intervención de las autoridades.

Adulto mayor alterado, dañando una sede de SuperGiros tras tener demoras en el giro del subsidio 'Colombia Mayor' Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Reacciones en redes sociales tras el episodio

La publicación generó diferentes comentarios entre los internautas. Algunos cuestionaron la reacción del hombre y señalaron que las trabajadoras y el establecimiento podrían acudir a las autoridades por los daños y las amenazas.

Una de las usuarias escribió que tanto la empleada como el establecimiento podían presentar una denuncia, pues posiblemente contaban con los datos de identificación del adulto mayor.

Otros comentarios aprovecharon el episodio para plantear críticas políticas, aunque sin aportar información adicional sobre las circunstancias del caso.

Por ahora, el video es el principal registro conocido del altercado y no se ha entregado un balance oficial sobre los daños ocasionados ni sobre posibles actuaciones judiciales.