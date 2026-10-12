Política

Denuncian en Fiscalía al caricaturista Matador por insultos a la primera dama Ana Lucía Pineda: estos son los delitos

Una publicación del risaraldense desató una tormenta política.

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Redacción Semana
12 de octubre de 2026 a las 3:54 p. m.
Matador
Matador Foto: YouTube: Matador

Piden a la Fiscalía investigar al caricaturista Matador por el ataque a la primera dama Ana Lucía Pineda publicado en X este lunes.

Julio César González Quiceno escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica".

La publicación desató una tormenta política, por la que dos ciudadanos acaban de denunciar a Matador.

Lo señalan de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.

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