Denuncian en Fiscalía al caricaturista Matador por insultos a la primera dama Ana Lucía Pineda: estos son los delitos

Piden a la Fiscalía investigar al caricaturista Matador por el ataque a la primera dama Ana Lucía Pineda publicado en X este lunes.

Julio César González Quiceno escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica".

La publicación desató una tormenta política, por la que dos ciudadanos acaban de denunciar a Matador.

Lo señalan de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.

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