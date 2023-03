“El alcohol es un demonio”: Matador da la cara y habla sobre agresiones a esposa; reveló drama que viven sus hijos

Julio César González, conocido popularmente como Matador, se convirtió en tendencia esta semana en las redes sociales y quedó en el ojo del huracán luego de que el abogado Abelardo de La Espriella lo denunció por violencia de género.

Adicionalmente, el diario El Tiempo, periódico en el que el caricaturista publicaba su trabajo desde hace años, decidió suspenderlo de manera definitiva. El rotativo recalcó que este tipo de hechos deben ser condenados para que no se sigan presentando.

.El Tiempo suspende las caricaturas del famoso Matador por denuncias de maltrato contra su esposa - Foto: Fotomontaje SEMANA

“Nuestra campaña No Es Hora de Callar ha visibilizado y sensibilizado, durante 13 años, los casos de violencia contra las mujeres, por lo cual, siendo coherentes, la Dirección del periódico ha decidió suspender al caricaturista. Silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos, que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda”, precisó.

Ante el impacto mediático que ha tenido este tema, el risaraldense rompió el silencio este jueves y publicó un video en su canal de YouTube, en el que expuso el drama familiar que están viviendo en la actualidad.

El caricaturista, de igual manera, aprovechó el momento para dirigirse a sus dos hijos, quienes han resultado bastante afectados por estos hechos, para pedirles disculpas públicas. Incluso, confesó que Sara, su hija mayor, no le quiere hablar.

“La gente en redes sociales me crucificó y dicen que soy un monstruo. En la universidad y en su colegio les van a decir que yo soy un monstruo terrible. Este monstruo terrible los ama y se siente orgulloso de ustedes. Ustedes son los que me permiten seguir adelante”, expresó González.

Julio César González rompió el silencio

Matador les pidió perdón a sus dos hijos - Foto: YouTube: Matador

Pese a que nunca había hablado de este tema, el reconocido periodista admitió que hace unos años agredió a su pareja sentimental y reveló que en esa época tenía problemas con el alcohol, puesto que se emborrachaba seguido.

“Papá hace 10 años cometió una terrible cagada, porque hace 10 años tomaba mucho alcohol. El alcohol es como un demonio que lo vuelve a uno loco y hace estupideces. Entre esas estupideces, lastimé a una persona que amo y por eso me llevaron ante la justicia. Ese secreto lo había guardado yo en una caja. Ese secreto negro me daba mucha vergüenza”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Como pareja conservamos este secreto, lo guardamos con nuestra vida privada, hasta que la semana pasada, como en los cuentos de hadas, apareció un lobo, que los descubrió y lo mostró al público como si ese error de hace 10 años hubiera sido la semana pasada”.

El pereirano señaló en la pieza audiovisual que ya es demasiado tarde para no exponer a su familia y recalcó que De la Espriella terminó haciéndoles mucho daño a su hijos por una pelea personal que tiene con él.

Matador aseguró que su familia vive un verdadero drama - Foto: SEMANA

El caricaturista admitió que "la embarró" hace 10 años - Foto: María Fernanda Barberi

Matador fue judicializado en esa época - Foto: Foto del video de Semana

“Quise mantener a mi familia al margen de todo esto, pero ya es imposible. Alguien, por hacerme daño a mí, los involucró a ellos. Sara yo sé que usted ha llorado, que no me quiere hablar. Le digo que me perdone. Mateo, sé que estaba mirando detrás de la ventana, huevón. No llore por eso, tenemos que ser fuertes en este momento”, concluyó el caricaturista.

Cabe recordar que Julio César González fue capturado por este hecho el 23 de agosto del año 2013, después de que su esposa puso la denuncia ante las autoridades. El caso fue conocido por la patrulla del cuadrante 18 de la ciudad de Pereira.