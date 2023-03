“Me pegó una cachetada y me apretaba el cuello… me decía que me callara…que yo era una p..”, esposa del caricaturista Matador

Luego de que los ánimos se subieran entre el caricaturista conocido como “Matador” y el abogado Aberlado de La Espriella, debido a que reconocido simpatizando del presidente Gustavo Petro acusara al abogado de ser “maltratados de gatos”, este último hizo una fuerte denuncia pública contra el caricaturista por violencia de género hace algunos años.

“¡EXTRA! El abogado Abelardo De La Espriella le pide a @amompotes, director de El Tiempo, que retire del diario a @Matador000. No podemos permitir que un maltratador de mujeres haga parte de un medio de comunicación tan importante como lo es El Tiempo”, publicó la cuenta de la firma De La Espriella en Twitter.

De la Espriella publicó en un comunicado la denuncia penal que interpuso la esposa del caricaturista en el año 2013. Matador, de nombre Julio Cesar González, fue capturado por cuenta de esto el 23 de agosto del año 2013. El caso fue conocido por la patrulla del cuadrante 18 de la ciudad de Pereira.

“Mi esposo se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, como es de su costumbre. Empezó a decirme que habláramos porque según él, yo tenía otra persona”, comenzó su relato Alejandra María Valencia.

La mujer asegura que ella tenía claro que no se puede discutir con una persona ebria, y por lo tanto solo atinó a decirle que la dejara dormir tranquila. Pero Matador habría reaccionado de manera violenta contra ella.

El caricaturista, molesto porque ella no quiso entrar en la discusión, cogió las llaves del carro y amenazó con irse de la casa. Valencia se preocupó pues en otra oportunidad, él ya había salido borracho y había ocasionado daños en una unidad residencial, según le relata a las autoridades. Comenzaron a forcejearse mutuamente y en un momento dado, el caricaturista tomó el bolso de ella y le regó las cosas por toda la casa.

Valencia se fue para la habitación y “ahí me pegó una cachetada y me apretaba el cuello. Yo le decía que no me pegara y él me decía que me callara, que yo no tenía derecho a hablar que yo era una perra”.

Ante los golpes, la mujer le dijo que llamaría a la policía, y González la emprendió contra ella de nuevo y le propinó una fuerte patada. “Me decía que perra, que zorra”, relata ella a las autoridades.

Por cuenta de estos hechos, El Tiempo, el periódico en el que el caricaturista publica su trabajo, decidió suspender su participación. El prestigioso diario ha liderado por años la campaña No es hora de callar, que ha evidenciado la gravedad de los casos que viven a diario cientos de mujeres en el país.

“Silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda”, señaló el periódico en un comunicado. Agregó que cada día 265 mujeres viven hechos lamentables en este sentido.

