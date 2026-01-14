Las declaraciones del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la senadora Paloma Valencia en la que se refería a su cuerpo generó múltiples críticas, pues varios consideran que más allá de tratarse de sátira era un insulto contra la candidata presidencial.

Tras esos hechos, la exfiscal de derechos humanos y candidata a la Cámara por el Centro Democrático, Mónica Gaitán, instauró una denuncia en contra del caricaturista.

“Hemos presentado denuncia ante la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral en contra del señor Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, por los hechos de violencia política en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial”, informó Gaitán.

La exfiscal rechazó este acto de Matador contra Valencia porque considera que se trató de un acto de violencia. Dijo que alza su voz para que las mujeres puedan participar en política sin temor a ser agredidas o discriminadas.

“En nuestra denuncia evidenciamos los actos de violencia de parte del señor González Quiceno quien también tiene antecedentes de violencia en contra de la mujer y violencia intrafamiliar”, dijo Gaitán.

Las declaraciones de Matador en las que hizo una comparación entre una estatua de Fernando Botero de la paloma de la paz y la senadora Valencia generaron múltiples rechazos desde distintos sectores.

A Julio Cesar González, 'Matador', le llovieron críticas por su comentario. Foto: Rodrigo Antonio Grajales Murillo

“No es de extrañar la violencia ejercida por Matador, candidato del Pacto Histórico, contra Paloma Valencia, cuando desde el presidente hasta destacados líderes afines al gobierno han tenido actitudes y comentarios claramente agresivos hacia las mujeres. No podemos aceptar ninguna de estas actitudes misóginas; no podemos permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres que nos acompañan en política. Lo he dicho siempre, podemos ser contradictores sin ser enemigos: mi solidaridad y mi respeto por Paloma Valencia”, aseguró el candidato presidencial Sergio Fajardo.

“Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo, debería ser objeto de expulsión si algo de cordura le queda a ese circo”

“Matador es un maltratador de mujeres profesional, un misógino. Primero le pegó a la esposa, la lastimó, y ahora anda denigrando de toda mujer que se le cruza en el camino. Es un sucio. Un mal ser humano, un resentido descontrolado. Invito a que nadie reproduzca la porquería de este lagarto de Petro contra Paloma Valencia”, dijo la candidata Vicky Dávila, quien participará de la Gran Consulta por Colombia.

“Eso no es un caricaturista, eso es un abusador de mujeres, un tipo que golpeaba a su mujer, que maltrata física y psicológicamente”, afirmó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Uno de los hechos que más llamó la atención es que desde el petrismo, en su mayoría, no condenaron las declaraciones de Matador contra Valencia.