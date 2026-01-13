Álvaro Uribe se refiere al “peso” de Paloma Valencia ante las críticas en contra de la contextura física de su candidata presidencial

Paloma Valencia, la candidata presidencial por el Centro Democrático, fue criticada por el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por su contextura física. Según él, la política colombiana “se digiere al país”.

Su comentario no salió bien porque Valencia recibió un respaldo masivo de todos los sectores políticos de derecha, centro e izquierda.

Aliados de Gustavo Petro, como la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, salieron a defender a Valencia. También la precandidata presidencial Claudia López, entre otras.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, mentor político de Valencia, no se quedó callado y se refirió al “peso” de su candidata presidencial en el 2026.

“El peso de Paloma Valencia está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza de su corazón”, escribió el líder político en sus redes sociales.

El Centro Democrático, el partido que avala la aspiración de Valencia, también se refirió a lo ocurrido.

“Es una contradicción inaceptable. Julio César González, conocido como ‘Matador’, cuya salida de los medios estuvo marcada por agresiones contra su esposa, es hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Es difícil conciliar la bandera de la ‘defensa de las mujeres’ con la inclusión de alguien con tales antecedentes”, informó la casa política.

Y añadió: “Rechazamos su reciente ataque contra Paloma Valencia que no es más que una muestra de la bajeza y el maltrato sistemático que lo caracteriza. Quien pretende dar lecciones de moralidad mientras ejerce la misoginia, solo demuestra que su única profesión es y ha sido la violencia verbal”.

Matador no se retractó de la burla contra Valencia. Al contrario, insistió en atacar a la candidata presidencial.

“Paloma Valencia se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes.$230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda”, dijo.