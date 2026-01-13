EL DEBATE

“Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo, debería ser objeto de expulsión si algo de cordura le queda a ese circo”

No cesan las críticas contra Julio César González, el caricaturista, por sus burlas a la candidata Paloma Valencia.

Redacción El Debate
13 de enero de 2026, 7:11 p. m.
Julio César González, caricaturista conocido como Matador.
Julio César González, el caricaturista conocido como Matador, sigue en el ojo del huracán, en medio de las críticas de múltiples sectores de Colombia, por burlarse de la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia.

Tras las imágenes que publicó burlándose del aspecto físico de la congresista, la opinión pública ha condenado su accionar y le han recordado que él fue expulsado de un medio de comunicación por ser presunto un maltratador de mujeres.

Uno de los críticos fue Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial. “Eso no es un caricaturista, eso es un abusador de mujeres, un tipo que golpeaba a su mujer, que maltrata física y psicológicamente”, dijo.

“Yo creo que es misógino. Yo creo que es un tipo que tiene problemas más profundos. Es un tipo que no debería tener cabida y Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo. Hablan de defensa de los derechos de las mujeres, hablan de un feminismo exacerbado y tienen entre sus filas a un abusador de mujeres que ahora la emprende contra Paloma Valencia, a quien desde aquí le envío todo mi cariño, respeto y solidaridad”, agregó Abelardo de la Espriella al cuestionar cómo el petrismo dice condenar este tipo de actos al tiempo que le tiene el aval a Matador para que sea candidato al Senado de la República en las elecciones que tendrán lugar el 8 de marzo de 2026.

“Paloma es una mujer valiosa para la democracia. Paloma tiene peso, pero por su valor intelectual, por su compromiso por Colombia, por su patriotismo. Lo que ha hecho Matador es inaceptable y debería ser objeto no solo de un proceso judicial, sino también de su expulsión de las filas del petrismo, si es que algo de cordura le queda a ese circo que es ese movimiento”, agregó Abelardo de la Espriella.

“Yo a Paloma la respeto. Solidaridad con ella, con su familia y hay que decirlo, está haciendo un trabajo maravilloso y es una mujer que le aporta mucho a la democracia colombiana”, puntualizó el abogado y aspirante presidencial.

A finales de marzo de 2023 se dio a conocer una denuncia por maltrato y violencia intrafamiliar contra el caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, de su esposa, Alejandra Valencia, por unos hechos ocurridos exactamente hace diez años, cuando el artista estaba bajo los efectos del alcohol.

Matador, por su parte, les pidió perdón a sus hijos a través de un video en ese momento, quienes desconocían lo sucedido años atrás. “Papá hace 10 años cometió una terrible cagada, porque hace 10 años tomaba mucho alcohol”, escribió el caricaturista.

Además, dijo que “el alcohol es como un demonio que lo vuelve a uno loco y hace estupideces. Entre esas estupideces, lastimé a una persona que amo y por eso me llevaron ante la justicia. Ese secreto lo había guardado yo en una caja. Ese secreto negro me daba mucha vergüenza”.

También enfatizó en que su hija Sara, la mayor, no quería hablarle y que había llorado mucho, pero reiteró que ellos eran su fuerza para continuar adelante y que debían ser fuertes en esta situación que estaban viviendo.

El periódico El Tiempo, por su parte, donde se publicaba su caricatura, lo despidió. “Silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda”, señaló el periódico en un comunicado. Agregó que cada día 265 mujeres viven hechos lamentables en este sentido.

