“No debería llamarse Matador, sino maltratador”, Vicky Dávila rechaza los ataques a Paloma Valencia. “Bajo e infame”

Vicky Dávila respaldó con contundencia a Paloma Valencia ante los ataques misóginos del caricaturista Matador. “Yo, como mujer en esta consulta con Paloma, lo que le quiero decir a Matador es que él no debería llamarse Matador, sino maltratador, golpeador; es un golpeador de mujeres, abusador, infame”, dijo.

“Y les quiero decir algo más, yo soy una periodista como ustedes, no he dejado de serlo, no estoy ejerciendo, pero eso soy. Y soy una mujer que hoy levanta su voz para decirte, Paloma, te apoyamos. El país te está apoyando por eso”, agregó.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila, se pronunció sobre el polémico comentario del caricaturista ‘Matador’ contra Paloma Valencia: "Es un golpeador de mujeres, abusador, infame". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IM4q2FzfWY — Revista Semana (@RevistaSemana) January 13, 2026

Dávila aseguró que Matador “está haciendo el peor y más bajo de los ataques”. Y le pidió a quienes han salido a respaldar a Valencia no compartir la publicación en la que este insulta a la candidata.

“A ustedes les digo, no promovamos eso. No citemos esos trinos que son bajos y son infames”, aseguró.

Luego lanzó un comentario: “Y usted, Matador, que ya golpeó a su mujer, que es un maltratador profesional, mírese primero al espejo porque bien feazo que es”.

El país se solidarizó con Paloma Valencia, tras el ataque en redes del caricaturista, que hoy es candidato del Pacto Histórico al Senado.

Paloma Valencia despertó solidaridad hasta en los sectores cercanos a Gustavo Petro ante una burla por su contextura física: “Despreciable”

La candidata publicó un trino en el que responde a esa ola de mensajes. “Agradezco todos los mensajes de solidaridad, me llenan el corazón. Muestran que estamos dispuestos a parar los maltratos de mujeres. Como política he recibido muchos, pero son millones de mujeres las que son agredidas en sus propios hogares. Como la primera candidata mujer de mi partido, el Centro Democrático, y con el favor de los colombianos, la primera mujer presidente, asumiré como una causa la defensa de nuestras mujeres y niños, y la reivindicación de los hombres que las honran y las respetan y que cuidan su familia como padres presentes y cumplidos”.

“El peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza de su corazón”, aseguró Álvaro Uribe en referencia al tema.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció. “Esto es discriminación contra la mujer en la política. La burla, vacía de contenido, acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer. En la Defensoría, junto con otras instituciones, promovimos un compromiso por unas elecciones libres y en paz. Hemos invitado a candidatos y candidatas a suscribirlo, pero también a los medios y líderes de opinión. Allí, uno de los compromisos es el de no incurrir en discriminación de género. Volvemos a convocar a los candidatos y candidatas que no han firmado, a suscribirlo. Hacerlo es una garantía no solo para sus adversarios, sino para ellos, para ellas mismas”, aseguró.

Álvaro Uribe se refiere al “peso” de Paloma Valencia ante las críticas en contra de la contextura física de su candidata presidencial

Por otro lado, el Centro Democrático anunció que radicará ante el CNE una denuncia formal en contra de Julio César González, alias Matador, y su partido el Pacto Histórico por cometer actos de violencia política contra Paloma Valencia y violar la Ley 2453 de 2025.

“Matador es ser humano despreciable, lleno de odio, envidia y resentimiento. Ojalá no llegue al Congreso de la República”, aseguró el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.