Tormenta política por insultos de Matador a la primera dama, Ana Lucía Pineda: “No se puede ser más ruin y canalla”

Una lluvia de reacciones desde diferentes sectores del país se generaron este fin de semana, por cuenta la ofensiva publicación que hizo en sus redes sociales Julio César González, más conocido como Matador, contra la primera dama de la n
ación, Ana Lucía Pineda.
En un duro comunicado, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, se pronunció expresando su absoluta condena y recordando que las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública.
“El Gobierno nacional, sus ministros, ministras y altos funcionarios rechazan de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la nación”, señala el comunicado emitido desde la Presidencia de la República.
Además, aseguraron que “la misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes”.
¡BASTA YA DE MISOGINIA Y DE ATAQUES CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES!— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 12, 2026
El Gobierno Nacional y su gabinete ministerial rechazan categóricamente las expresiones denigrantes dirigidas contra la primera dama de la Nación.
La animalización, las burlas sobre la apariencia física y… pic.twitter.com/pWDZHlx0xt
A esta se han sumado decenas de reacciones desde diferentes sectores políticos, que rechazan tajantemente la publicación del caricaturista y condenan la actitud del caricaturista contra la primera dama de la nación.
Uno de los primeros en reacciones fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien manifestó: “Hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe. Este es uno de ellos. Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”.
Hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe. Este es uno de ellos. Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco. Y pensar que durante años a un “tipejo” capaz de expresarse así se le concedió algún grado de reconocimiento…— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 11, 2026
El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático Daniel Briceño, también mostró su apoyo a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y calificó el ataque como “ruin y bajo”.
“Solidaridad con la primera dama Ana Lucia Pineda ante el ruin y bajo ataque de Matador, uno de los más grandes exponentes de la izquierda y el petrismo en Colombia. Matador siempre acostumbrado a pegar duro y a maltratar. Ese era el senador que buscaban”, escribió en sus redes sociales.
Solidaridad con la primera dama Ana Lucia Pineda ante el ruin y bajo ataque de Matador, uno de los más grandes exponentes de la izquierda y el petrismo en Colombia.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 12, 2026
Matador siempre acostumbrado a pegar duro y a maltratar. Ese era el senador que buscaban.
La senadora Claudia Margarita Zuleta, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, manifestó su rechazo a las declaraciones del caricaturista y aseguró que los calificativos que usó para referirse a ella “son ajenos al debate público y político”.
“Condeno rotundamente el uso de términos que ponen en duda la transparencia de su gestión sin mostrar prueba alguna. Asimismo, rechazo los calificativos con los que se refirió a la primera dama haciendo alusión a su aspecto físico. Es inadmisible que desde cualquier sector se den ataques personales contra quienes ejercen roles públicos”, indicó la congresista.
Como vicepresidenta de la @ComisionMujerCo manifiesto mi rechazo categórico a las declaraciones del caricaturista 'Matador' contra la primera dama Ana Lucía Pineda.— Claudia Margarita Zuleta Murgas (@claudiamzuleta) October 12, 2026
Los calificativos que utilizó son ajenos al debate público y político y se constituyen como un ataque personal…
El también congresista Jaime Arizabaleta mostró su “solidaridad” con la primera dama y aseguró que “Matador es una basura de persona”, tras rechazar los calificativos con los que el caricaturista se refirió a Ana Lucía Pineda.
Toda la solidaridad con la gran primera dama que tiene Colombia, Ana Lucía Pineda.— Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf) October 12, 2026
Matador es una basura de persona
Desde el Gobierno nacional también se pronunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien fue tajante con la respuesta a la publicación de Julio César González, más conocido como Matador, en sus redes sociales.
“No se puede ser más ruin y canalla que este tipo”, señaló Lara.
No se puede ser más ruin y canalla que este tipo. https://t.co/TYeP7Dpwxn— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 12, 2026
El excónsul de Colombia en Miami Camilo Rubiano mostró su “apoyo y solidaridad” con Ana Lucía Pineda. “El liderazgo de la Primera Dama en estos dos meses ha sido ejemplar y como colombianos la debemos respaldar”, dijo.
Todo el apoyo y solidaridad con la Primera Dama ante los ataques infundados de un ignorante y cobarde maltratador de mujeres.— Camilo Rubiano (@camilorubianobe) October 12, 2026
El liderazgo de la Primera Dama en estos dos meses ha sido ejemplar y como colombianos la debemos respaldar.
Adelante @ABDELAESPRIELLA y Primera Dama!
La representante a la Cámara Nataly Vélez aseguró que “la libertad de expresión no es libertad de agresión” y rechazó la “expresión de violencia” que utilizó Matador en contra de la primera dama.
“Mientras él recurre a los insultos, Ana Lucía ha estado trabajando por las familias afectadas por el terremoto, movilizando ayudas, construyendo alianzas y articulando esfuerzos para acompañarlas”, indicó.
La libertad de expresión no es libertad de agresión. Lo de Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, es una expresión de violencia política que rechazo categóricamente. Y no es un hecho aislado: sus ataques personales contra mujeres en la vida pública son reiterados e… pic.twitter.com/Mqp27DgLcK— Nataly Vélez (@NatalyVelezL) October 12, 2026
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su inconformidad con un mensaje difundido por el caricaturista Julio César González, en el que lanzó comentarios ofensivos contra la primera dama.
“Asocapitales considera necesario examinar con especial rigor aquellas expresiones públicas que puedan reproducir prácticas de humillación, menosprecio o deslegitimación de las mujeres que participan en la vida pública y social”, señaló en un comunicado.
#ComunicadoOficial | @Asocapitales rechaza las expresiones denigrantes del caricaturista @Matador000 contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y la utilización de la tragedia del terremoto de Pereira para promover burlas y descalificaciones personales.— Asocapitales (@Asocapitales) October 12, 2026
La dignidad… pic.twitter.com/AJe7iTshIB
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que “la libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, por lo que exigió “respeto” para la primera dama.
“No más ataques rastreros contra la primera dama y las mujeres que integran la Patria Milagro”, señaló el alto funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas.— Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) October 11, 2026
Exijo respeto para la primera dama Ana Lucía Pineda, como mujer, como madre y como una persona que ha demostrado con el ejemplo lo que significa acompañar a Colombia… https://t.co/W1xlaiDNMz
El expresidente Iván Duque también se pronunció en las últimas horas y aseguró que “Ana Lucía Pineda es una persona íntegra, trabajadora y motivada por el servicio a Colombia”.
Y agregó: “Los ataques miserables de un maltratador que se ha hecho notorio por violencia contra la mujer solo reiteran su condición criminal y ameritan el rechazo generalizado de todo el país”.
Cilindro pintado de rojo y negro y con siglas del ELN fue dejado en la entrada hacia el municipio de El Carmen en el Catatumbo.— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 12, 2026
La vía permanece cerrada por prevención. #VocesySonidos pic.twitter.com/ag071H6Bl3
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostro su solidaridad con la primera dama, a la cual describió como “un gran ser humano” y como “una mujer inteligente y muy sensible a lo social”.
El mandatario también se refirió a Matador que un “mal ser humano” y aseguró que es “un Misógino. Odia a las mujeres. Las maltrata. No es un caricaturista, es un sicario moral”.
Mal ser humano.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 12, 2026
Todo mi apoyo para Analu y para todas las mujeres a la que él ha maltratado.
Analu es un gran ser humano. Es una mujer muy inteligente y muy sensible a lo social. La conozco y por eso lo digo.
Es un Misógino. Odia a las mujeres.
Las maltrata.
No es un… https://t.co/ImpsyEI8bC