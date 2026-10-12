Tormenta política por insultos de Matador a la primera dama, Ana Lucía Pineda: “No se puede ser más ruin y canalla”

Una lluvia de reacciones desde diferentes sectores del país se generaron este fin de semana, por cuenta la ofensiva publicación que hizo en sus redes sociales Julio César González, más conocido como Matador, contra la primera dama de la n

ación, Ana Lucía Pineda.

Gobierno de Abelardo De La Espriella rechaza ataque de Matador contra Ana Lucía Pineda: “La misoginia no puede disfrazarse de humor”

En un duro comunicado, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, se pronunció expresando su absoluta condena y recordando que las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública.

“El Gobierno nacional, sus ministros, ministras y altos funcionarios rechazan de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la nación”, señala el comunicado emitido desde la Presidencia de la República.

Además, aseguraron que “la misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes”.

A esta se han sumado decenas de reacciones desde diferentes sectores políticos, que rechazan tajantemente la publicación del caricaturista y condenan la actitud del caricaturista contra la primera dama de la nación.

Uno de los primeros en reacciones fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien manifestó: “Hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe. Este es uno de ellos. Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”.

El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático Daniel Briceño, también mostró su apoyo a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y calificó el ataque como “ruin y bajo”.

“Solidaridad con la primera dama Ana Lucia Pineda ante el ruin y bajo ataque de Matador, uno de los más grandes exponentes de la izquierda y el petrismo en Colombia. Matador siempre acostumbrado a pegar duro y a maltratar. Ese era el senador que buscaban”, escribió en sus redes sociales.

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La senadora Claudia Margarita Zuleta, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, manifestó su rechazo a las declaraciones del caricaturista y aseguró que los calificativos que usó para referirse a ella “son ajenos al debate público y político”.

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“Condeno rotundamente el uso de términos que ponen en duda la transparencia de su gestión sin mostrar prueba alguna. Asimismo, rechazo los calificativos con los que se refirió a la primera dama haciendo alusión a su aspecto físico. Es inadmisible que desde cualquier sector se den ataques personales contra quienes ejercen roles públicos”, indicó la congresista.

El también congresista Jaime Arizabaleta mostró su “solidaridad” con la primera dama y aseguró que “Matador es una basura de persona”, tras rechazar los calificativos con los que el caricaturista se refirió a Ana Lucía Pineda.

Desde el Gobierno nacional también se pronunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien fue tajante con la respuesta a la publicación de Julio César González, más conocido como Matador, en sus redes sociales.

“No se puede ser más ruin y canalla que este tipo”, señaló Lara.

El excónsul de Colombia en Miami Camilo Rubiano mostró su “apoyo y solidaridad” con Ana Lucía Pineda. “El liderazgo de la Primera Dama en estos dos meses ha sido ejemplar y como colombianos la debemos respaldar”, dijo.

La representante a la Cámara Nataly Vélez aseguró que “la libertad de expresión no es libertad de agresión” y rechazó la “expresión de violencia” que utilizó Matador en contra de la primera dama.

“Mientras él recurre a los insultos, Ana Lucía ha estado trabajando por las familias afectadas por el terremoto, movilizando ayudas, construyendo alianzas y articulando esfuerzos para acompañarlas”, indicó.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su inconformidad con un mensaje difundido por el caricaturista Julio César González, en el que lanzó comentarios ofensivos contra la primera dama.

“Asocapitales considera necesario examinar con especial rigor aquellas expresiones públicas que puedan reproducir prácticas de humillación, menosprecio o deslegitimación de las mujeres que participan en la vida pública y social”, señaló en un comunicado.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que “la libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, por lo que exigió “respeto” para la primera dama.

“No más ataques rastreros contra la primera dama y las mujeres que integran la Patria Milagro”, señaló el alto funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El expresidente Iván Duque también se pronunció en las últimas horas y aseguró que “Ana Lucía Pineda es una persona íntegra, trabajadora y motivada por el servicio a Colombia”.

Y agregó: “Los ataques miserables de un maltratador que se ha hecho notorio por violencia contra la mujer solo reiteran su condición criminal y ameritan el rechazo generalizado de todo el país”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostro su solidaridad con la primera dama, a la cual describió como “un gran ser humano” y como “una mujer inteligente y muy sensible a lo social”.

El mandatario también se refirió a Matador que un “mal ser humano” y aseguró que es “un Misógino. Odia a las mujeres. Las maltrata. No es un caricaturista, es un sicario moral”.