Asocapitales sale en defensa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, por ataque de Matador y anuncia medida

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su inconformidad con un mensaje difundido por el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, en la red social X, en el que lanzó comentarios ofensivos contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, en medio de la emergencia provocada por el terremoto de Pereira.

Las publicaciones que hizo la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras ataque de Matador: “Un humano lleno de resentimiento”

A través de un pronunciamiento divulgado el 9 de octubre de 2026, la organización cuestionó que una situación que afecta a numerosas familias sea utilizada para realizar señalamientos personales. Según Asocapitales, este tipo de expresiones desconoce la dignidad de las mujeres y resta importancia a las labores de acompañamiento y gestión humanitaria.

“Asocapitales considera necesario examinar con especial rigor aquellas expresiones públicas que puedan reproducir prácticas de humillación, menosprecio o deslegitimación de las mujeres que participan en la vida pública y social”, se lee en el post.

Ana Lucía Pineda y Matador. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

La asociación también destacó el trabajo de la primera dama y de las gestoras sociales de las capitales, quienes han contribuido a coordinar esfuerzos entre instituciones, empresas y ciudadanos para brindar apoyo a las comunidades damnificadas.

En su declaración, la entidad recordó que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad y en consideración de los derechos fundamentales de otras personas. Asimismo, anunció que remitirá el caso a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen el contenido dentro de sus competencias.

“Asocapitales reconoce y valora la labor de articulación de la primera dama de la Nación y de las gestoras sociales de las ciudades capitales, quienes han contribuido a movilizar instituciones, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos para acompañar a las familias afectadas por el terremoto”, agregó el comunicado oficial.

Finalmente, Asocapitales insistió en que las emergencias humanitarias deben propiciar solidaridad y cooperación, no convertirse en escenarios para la descalificación personal.