Gobierno y Presidencia rechazan ataque de Matador contra Ana Lucía Pineda: “La misoginia no puede disfrazarse de humor”

La Presidencia de la República y el Gobierno emitieron un duro comunicado en contra del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por una publicación que hizo sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda, y que ha despertado un gran rechazo en todo el país.

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A través de su cuenta de X, González publicó una foto de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica".

Ante esto, la Presidencia y el Ejecutivo dieron a conocer su pronunciamiento de absoluta condena, recordando que las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública.

“El Gobierno Nacional, sus ministros, ministras y altos funcionarios rechazan de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación”, señalaron.

En el comunicado, hicieron especial énfasis en la palabra “ratica”, que utilizó el caricaturista, y dejaron en claro que la animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación misóginas.

De hecho, argumentaron que con esto no se están cuestionando ideas, decisiones o el trabajo de la primera dama, sino que se está recurriendo a estereotipos de género que pueden menoscabar su dignidad y desacreditar su liderazgo público.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias”, apuntaron.

En ese sentido, manifestaron que es inaceptable que hoy en día las mujeres se tengan que seguir enfrentando a burlas relacionadas con su cuerpo, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por el simple hecho de ocupar espacios de visibilidad y liderazgo.

“Ninguna mujer en Colombia, sin importar su ideología, su origen, su apellido o su posición pública, debe soportar la humillación como condición para participar en la sociedad”, comentaron.

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Incluso, recordaron que la ley colombiana reconoce la gravedad de estas formas de violencia y discriminación, por lo que le hicieron un llamado a la Fiscalía para que examine las expresiones utilizadas por Matador y se protejan los derechos de las mujeres.

“Corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes”, declararon.

En el comunicado, además, resaltaron que la lucha contra la violencia de género exige coherencia institucional y, por lo mismo, sostuvieron que no puede existir en ningún caso una condena selectiva.

Julio Cesar González, más conocido como Matador. Foto: Rodrigo Antonio Grajales Murillo

De igual forma, señalaron que siempre se defenderá la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político, pero mencionaron que esto no puede pasar por encima de la dignidad de las mujeres, que siempre debe ser respetada sin que la apariencia física o su condición de género sean utilizadas para descalificarlas.

“Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la primera dama de la Nación y a todas las mujeres colombianas que han enfrentado humillaciones, discriminación o violencia por ejercer su liderazgo y participar en la vida pública”, agregaron.

Por último, el comunicado cierra diciendo: “El respeto por las mujeres no se negocia. La misoginia no se justifica y la defensa de su dignidad no admite dobles discursos”.