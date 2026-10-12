“Todo el respeto por la Primera Dama”: Álvaro Uribe tras polémica publicación de Matador contra Ana Lucía Pineda

La publicación del caricaturista Julio César González, conocido artísticamente como Matador, contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, sigue generando una lluvia de reacciones de rechazó en Colombia.

“Produce asco”: la dura respuesta de José Manuel Restrepo a Matador por publicación contra Ana Lucía Pineda

González, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje con una foto de la primera dama y una leyenda que dice: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica".

Una de las reacciones más recientes fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no dudó en mostrar su respaldo a la Primera Dama de la Nación ante los insultos que recibió por parte del caricaturista.

“Todo el respeto por la Primera Dama”, escribió en su cuenta de X el exmandatario, al responder a una publicación de SEMANA, en la que el vicepresidente José Manuel Restrepo también rechaza este mensaje.

“Hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe. Este es uno de ellos. Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”, escribió el alto funcionario en su cuenta de X.

Y agregó: “Y pensar que durante años a un “tipejo” capaz de expresarse así se le concedió algún grado de reconocimiento público. Inconcebible. Rechazo total Y ojalá alguna vez se comporte como un ser racional".

Desde el Gobierno nacional también se pronunció el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien hizo referencia a que la libertad de expresión “no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”.

“Exijo respeto para la primera dama Ana Lucía Pineda, como mujer, como madre y como una persona que ha demostrado con el ejemplo lo que significa acompañar a Colombia en momentos tan dolorosos”, concluyó Beltrán.