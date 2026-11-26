En el primer informe trimestral sobre la liquidación del Ministerio de Igualdad, John Milton Rodríguez, agente liquidador, reportó un balance consolidado de $301.600 millones entre recursos recuperados y ahorros proyectados.

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La cifra anunciada por Rodríguez supera con creces la meta proyectada inicialmente de $200.000 millones y estimada para todo el proceso de liquidación de esta entidad.

Además, el agente liquidador desmintió presuntas contrataciones por $58 millones mensuales por abogado aclarando que el honorario promedio es de $16 millones por profesional y confirmó la radicación de 17 denuncias ante las autoridades por presuntos delitos contra el patrimonio público durante el gobierno de Gustavo Petro.

¿Cómo se ‘recuperaron’ los $300.000 millones?

$233.700 millones fueron recuperados en Fonigualdad durante los primeros dos meses del proceso; $57.000 millones fueron saneados y liberados mediante el Decreto 1803 de noviembre de 2026; $6.684 millones fueron recuperados en la etapa de supresión de cargos en la planta y $4.298 serán ahorrados, según las proyecciones de Rodríguez, tras desmontar cargos directivos y estructuras paralelas en Fonigualdad.

También el agente liquidador explicó que los costos de soporte del proceso no superan el 2% de los resultados y presupuesto asignado.

Además, se han reintegrado más de $100.000 millones al Tesoro Nacional sin la necesidad de solicitar adición presupuestal al Ministerio de Hacienda.

Rodríguez también detalló que se ha avanzado en un 66,1% en la restructuración de cargos. De una planta inicial de 744 empleos, se han suprimido 492 cargos, lo que representa un ahorro anualizado proyectado en $77.000 millones.

Asimismo, dentro del proceso de liquidación se pusieron al día los pagos de salarios, primas y seguridad social pendientes para más de 500 trabajadores, situación que Rodríguez señala como responsabilidad de la administración saliente de Petro.

¿Qué pasará con los programas de MinIgualdad?

En el balance, Rodríguez también señaló que se ha garantizado la continuidad de la atención en la Línea 155 para más de 16.000 mujeres víctimas mediante una actualización de la plataforma tecnológica y el cambio del contratista para prestar este servicio.

Por otra parte, se han reasignado fondos como “No es Hora de Callar” a MinInterior y se han trasladado las competencias de estos programas al DPS. En cuando al Plan Todos Somos PAZcífico, el MinHacienda definirá pronto cuál será su entidad ejecutora.