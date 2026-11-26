El Consejo de Estado admitió una demanda que busca la muerte política de la congresista Verónica Estrada ―investigada por el supuesto título falso de la Universidad Nacional― por nombrar en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) al exdirector de la Dian Luis Eduardo Llinás, justo tiempo después de que ella recibió un contrato de la entidad aduanera.

El recurso radicado por un ciudadano identificado como Saúl Onofre Villa Jiménez solicitó que se “decrete la pérdida de investidura” contra la actual representante a la Cámara, por el departamento de Antioquia, por presuntas vulneraciones de varios artículos de la Constitución y la ley que dijo el reglamento del Congreso.

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Villa Jiménez relató en la demanda que en marzo del año pasado, la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), cuyo director en esa época era Llinás, contrató a Estrada para elaborar una serie de estudios e informes sobre las políticas de control y fiscalización del sector minero.

Sin embargo, expuso que la congresista del Pacto obtuvo dicho contrato de prestación de servicios “sin cumplir los requisitos exigidos” y puntualizó que en los soportes de esa vinculación laboral, entregó “un diploma de bachiller y un título de ingeniería de minas y metalurgia de la Universidad Nacional presuntamente falsos”.

El accionante también explicó que la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa en Caramanta, Antioquia, expidió un comunicado detallando que Estrada “solo cursó hasta octavo grado de bachillerato”. Otra posible irregularidad que tendría presente el Consejo de Estado.

Pero la situación detrás de la petición de declarar la muerte política de la representante inició en marzo de 2026, cuando fue elegida como congresista de la República por Antioquia y el 20 de julio se posesionó en su cargo.

Lo particular, según la demanda, es que el 4 de agosto de este año, Estrada terminó nombrando a Llinás, el exdirector de la Dirección de Impuestos, como asesor grado III en su Unidad de Trabajo Legislativo, lo que pondría “en evidencia que esta vinculación fue una retribución por el contrato previamente celebrado con la Dian, razón por la cual se habrían configurado las causales de pérdida de investidura”.

Saúl Onofre Villa señaló que, detrás de esa supuesta violación de principios, se habrían configurado conductas relacionadas con el régimen de conflicto de intereses, la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias.

El Consejo de Estado admitió la demanda tras verificar que se identificaron las causales de pérdida de investidura, las pruebas dentro del proceso y la condición de congresista de Verónica Estrada, representante del Pacto, denunciada ante la Corte Suprema por su presunto diploma falso de ingeniera de minas de la Universidad Nacional.