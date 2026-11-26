El miércoles 25 de noviembre, hubo zozobra tras el secuestro de varias personas al interior de un Éxito de Cartagena. Transcurridas 20 horas, un comando de Fuerzas Especiales entró al lugar y liberó a los rehenes.

En medio del operativo que estuvo liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, un presunto secuestrador fue dado de baja y dos más fueron capturados.

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Durante el tiempo del secuestro hubo algo que llamó la atención. Apareció una misteriosa carta en la que los delincuentes pedían 7.000 millones de pesos, así como dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla para escapar.

“Necesitamos lo siguiente: 7.000 millones de pesos. Estos se los pedirán a los dueños de Almacenes Éxito; los traerán de la siguiente manera. 5.000 millones en billetes de 100.000, en paquetes de 10 millones, y 2.000 millones en billetes de 50.000, en paquetes de 5 millones. Cuando tengan el dinero, lo traerán en bolsas de basura negras, se entregará por la puerta principal; sobra decir que contaremos todo el dinero, deben traerlo antes de 2:00 p. m.”, decía parte de la carta.

“Dentro del plan se llegó a pensar que era una opción”

En entrevista con Blu Radio, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que esa carta, con dichas peticiones, era real. Los secuestradores la redactaron el el mismo almacén Éxito.

Además, Turbay contó que, si bien, quien estaba negociando con los secuestradores había dicho que “nada de eso iba a ser posible”, sí llegaron a contemplar algo.

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“En la noche, dentro del plan se llegó a pensar que era que una opción los carros para sacarlos del centro comercial. No podían meter en dos camionetas 80 personas. Entonces, saquémoslos del centro comercial y es más fácil una operación de poderlos interceptar cuando estuvieran en los carros. Pero eso después se descartó“, narró el alcalde en la emisora citada anteriormente.

Esta es la carta redactada por los secuestradores . Foto: A.P.I.