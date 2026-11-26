Cada vez se conocen más detalles de lo que sucedió en el Éxito de Cartagena durante las tensionantes horas en que las autoridades buscaron el rescate de los secuestrados.

Exclusivo: el video de los secuestradores de Cartagena emborrachándose dentro del almacén Éxito

Noticias Caracol publicó unas imágenes de los instantes previos a la liberación y muestra cómo sucede la toma de control del almacén por parte de las autoridades.

“La grabación deja ver el momento cuando los comandos de la Policía y las Fuerzas Militares descubren que el señalado criminal tiene encañonada a una de las víctimas”, señala el reporte del medio.

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En el video se ve como el hombre, que lideraba en ese momento el plagio, está vestido de negro. Con una mano le apunta en la cabeza a uno de los trabajadores del Éxito.

Noticias Caracol habló con uno de los testigos y víctimas de ese secuestro, Daniel Díaz, quien asegura haber visto la escena.

Indica que sucedió a la 1:30 de la mañana, pocos minutos antes de que se diera la liberación. “Le gritaban que lo soltara, que no valía la pena, que ya se había acabado todo”, narró.

Diaz asegura que él no podía ver lo que estaba sucediendo pues estaba reducido mirando al piso. Pero que sí escuchó el intercambio de disparos y que ahí ve que “el hombre cae y cómo cae”.

El secuestrador duró aproximadamente ocho minutos con el rehén encañonado. Y en ese momento, un comando disparó e impactó al criminal. El medio narra que cuando el secuestrador cae al piso, esa arma se dispara y un miembro del equipo de rescate queda herido en una mano.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la persona que estaba vestida de negro es identificada por varios de los secuestrados como el líder de la operación. Vestía un casco negro y un celular en la cabeza.

En una entrevista con Blu Radio, el mandatario aseguró que no existían dudas de que la persona que resultó muerta en la operación era miembro de la banda criminal que cometió el hecho.

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“Hay también las circunstancias reales: no hay duda de su participación en el hecho y pues lamentamos que haya sido la única persona que perdió la vida en el desenlace, pero ya son las autoridades las que tienen que determinarlo. Lo que le hemos pedido a la Policía, a la Sijín y al Gaula es poder determinar de qué manera pudo él estar vinculado a eso”, dijo a la emisora.

En un comunicado, el ministerio de Defensa salió a desmentir las versiones de redes sociales que aseguraban que la persona fallecida era uno de los rehenes: “En el marco de la intervención realizada para proteger la vida y garantizar la liberación de los ciudadanos, uno de los presuntos delincuentes fue abatido por la acción de los uniformados. De acuerdo con la información preliminar, esta persona se encontraba custodiando a los secuestrados, portando armas y con características de vestimenta similares a las de los demás delincuentes que permanecían al interior del establecimiento comercial”.

La entidad aseguró que “el despliegue de las capacidades humanas, operativas, tecnológicas y especializadas de la Fuerza Pública permitió el rescate de 76 personas que permanecían secuestradas por un grupo de delincuentes al interior de un almacén de cadena en la ciudad de Cartagena”.