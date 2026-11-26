Una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) judicializó a Allison Restrepo Bedoya, de 22 años de edad, luego de recaudar elementos materiales probatorios que evidencian su presunta participación en el hurto cometido contra un ciudadano paraguayo en un establecimiento hotelero del sector turístico de Bocagrande, en Cartagena.

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Tras valorar los argumentos y las evidencias expuestas por el ente acusador durante las audiencias preliminares, la autoridad judicial determinó que la procesada deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

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La reacción de los empleados del hotel en Bocagrande y la captura policial

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía General de la Nación, el caso ocurrió el pasado 20 de noviembre de 2026 en un hotel ubicado en Bocagrande, donde una pareja ingresó para hospedarse.

Sin embargo, poco tiempo después de haber arribado al establecimiento, la mujer abandonó sola las instalaciones, asegurando al personal que saldría brevemente a comprar comida.

Esta actuación despertó de inmediato la alerta entre los trabajadores del hotel, quienes decidieron intentar comunicarse por vía telefónica con el huésped extranjero para verificar que todo estuviera en orden.

Judicializan a joven de 22 años acusada de suministrar sustancias químicas a un turista paraguayo para robarlo en Cartagena Foto: Foto 123rf

Al no obtener respuesta alguna desde la habitación, los empleados ingresaron a inspeccionar el cuarto y encontraron al ciudadano paraguayo en estado de inconsciencia, condición provocada presuntamente por el suministro de sustancias químicas.

Ante la gravedad de la situación, el personal del alojamiento avisó oportunamente a la Policía Nacional. Los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y capturar a Allison Restrepo Bedoya como presunta responsable del hecho.

Según los reportes oficiales incorporados al expediente, al momento de ser requerida por las autoridades, la joven de 22 años se habría identificado utilizando un documento falso y, además, le fue hallado en su poder el teléfono celular de propiedad de la víctima.

Imputación por hurto calificado agravado y falsedad personal

Con base en el informe policial de captura en flagrancia, los testimonios del personal del hotel y los elementos recuperados, la Fiscalía General de la Nación presentó a la detenida ante un juez con función de control de garantías y le imputó formalmente los delitos de hurto calificado agravado y falsedad personal.

Judicializan a joven de 22 años acusada de suministrar sustancias químicas a un turista paraguayo para robarlo en Cartagena. Foto: Getty Images

Durante la diligencia judicial, Restrepo Bedoya no aceptó los cargos formulados por la fiscal de la URI; no obstante, por disposición judicial, fue cobijada con medida de aseguramiento intramural.

Este caso se suma a las acciones investigativas priorizadas por las autoridades judiciales y de Policía en Cartagena para contrarrestar los delitos contra turistas nacionales y extranjeros mediante el uso de sustancias tóxicas en zonas hoteleras y residenciales de la capital de Bolívar.