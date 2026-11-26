SEMANA conoció el auto que expidió la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría para llamar a juicio disciplinario a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por las presuntas faltas que habrían cometido a partir de las coimas por 4.000 millones de pesos que habrían recibido de la UNGRD, durante el gobierno Petro.

La decisión aprobada con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo, el ente de control le formuló pliego a los dos congresistas por dos cargos que calificó como falta gravísima cometida a título de dolo, al tener en cuenta que en la descripción objetiva del delito se relaciona con el cohecho impropio.

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La investigación de la Procuraduría valoró de manera conjunta los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y el prestamista Pedro José Castro, quien habría facilitado los 4.000 millones de pesos que, al parecer, se destinaron para los bolsillos de Name y Calle a cambio de que apoyaran las reformas del Ejecutivo en el Congreso.

Hay que recordar que tanto López como Pinilla han señalado que acudieron a la entonces consejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, conocida como “mensajera”, con el fin de entregarle 3.000 millones de pesos a Name en su apartamento al norte de Bogotá.

Mientras que Pinilla ha insistido que llevó personalmente los 1.000 millones de pesos que le habría llevado a Calle en criptomonedas. Ese pago de la coima, según los testigos, se le entregó personalmente al expresidente de la Cámara de Representantes en Montería y habría terminado en las campañas políticas de su papá Gabriel Calle, quien era candidato a la Alcaldía de Montelíbano, y de su hermano Gabriel Calle, aspirante a la Gobernación de Córdoba.

Para blindar el llamado a juicio contra Name, la Procuraduría verificó los informes de georreferenciación GPS de una camioneta oficial que haría parte del esquema de seguridad de Ortiz, la cual, el día de los hechos en octubre de 2023, estuvo en zonas “contiguas” al edificio donde vivía el expresidente del Senado.

Por otra parte, el ente de control también verificó la extracción forense de los chats que para esa época sostuvo López con Pinilla, donde queda en evidencia que el exdirector de la UNGRD le compartió el contacto de Calle, el subdirector lo contactó y el expresidente de la Cámara le respondió: “Veámonos en mi apto. Edificio K62 en la Castellana”.

Con este fallo de la Procuraduría, el caso contra Iván Name y Andrés Calle por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la era Petro pasará a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, donde se definirá si los destituye e inhabilita para ejercer cargos públicos.