Tras más de tres meses de secuestro, campesinos que transitaban por la zona de Ábrego en Norte de Santander, habrían encontrado el cuerpo sin vida de Angi Jácome, la mujer secuestrada junto con miembros de la Dijín.

Según relataron los testigos, la mujer presentaba distintos impactos de arma de fuego y su cuerpo reposaba en la vía que conduce de Ocaña hacia Cúcuta.

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De acuerdo con declaraciones del propio ELN, el secuestro ocurrió el 17 de agosto de 2026, cuando integrantes de esa organización interceptaron a los ocupantes de un vehículo que se movilizaba entre Ocaña y Cúcuta, en Norte de Santander.

El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer que tenía en su poder a un oficial y a dos patrulleros de la Dijín de la Policía, junto con una mujer. Según la guerrilla, estas personas tendrían nexos con el Frente 33 de las disidencias de las Farc.