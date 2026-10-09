Mujer habría sido escopolaminada en plena calle de Bogotá: la atrajeron con engaños

Una denuncia difundida en redes sociales alertó sobre un presunto caso de escopolaminización ocurrido cerca de una estación de TransMilenio en Bogotá. Según el relato de un usuario de TikTok, su hermana habría sido abordada por dos personas que se hicieron pasar por profesionales de la salud para ofrecerle un supuesto examen del corazón.

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De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron el 7 de octubre, alrededor de las 12:20 del mediodía, cuando la mujer se dirigía hacia la estación de la calle 39, ubicada en la localidad de Chapinero. En ese momento, dos personas que vestían uniformes de color morado se le acercaron y le ofrecieron realizarle una prueba médica.

La mujer habría aceptado la propuesta al considerar que se trataba de personal autorizado. Además, el creador de contenido aseguró que le mostraron una identificación en la que figuraban como aptos para realizar estos procedimientos. Sin embargo, mientras interactuaba con estas personas y respondía preguntas relacionadas con sus datos personales, comenzó a sentirse mareada.

En el video, su hermano explicó que la información sobre lo ocurrido es limitada debido a que ella no logra recordar completamente lo que pasó durante esos minutos. También señaló que, según el relato de la mujer, las personas le habrían hecho preguntas sobre los dispositivos tecnológicos que llevaba en su bolso y otros datos personales.

Imagen de referencia: La mujer se comenzó a sentir mareada cuando empezó el supuesto procedimiento. Foto: Getty Images

De acuerdo con el testimonio, la situación fue detectada por vendedores ambulantes que se encontraban frente a la estación. Estas personas habrían ayudado a la mujer cuando notaron que se encontraba mareada y facilitaron la comunicación con sus familiares mediante un contacto de emergencia.

Posteriormente, un conocido de la universidad la habría encontrado y acompañado hasta su vivienda, donde pudo permanecer bajo el cuidado de sus familiares. El denunciante aseguró que su hermana no sufrió otras afectaciones que él conociera y decidió publicar el video para advertir a otros ciudadanos sobre lo ocurrido.

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Sin embargo, hasta el momento, la información disponible no confirma oficialmente que se haya utilizado escopolamina ni que las personas señaladas hayan cometido un delito.

Por esta razón, se recomienda mantener la precaución frente a ofrecimientos de supuestos servicios médicos en espacios públicos y verificar la identidad y autorización de quienes los prestan. En caso de sentirse en peligro o experimentar síntomas repentinos cómo mareos o dolor de cabeza, es importante buscar ayuda de inmediato y acudir a los servicios de salud.