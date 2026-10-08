La Policía confirmó la captura de 10 personas que harían parte de una red de piratería terrestre, que suplantaba a policías para instalar falsos retenes en las vías del país.

Policías en operativo contra la piratería terrestre. Foto: Policía

De acuerdo con la Policía de Carreteras, “la investigación permitió establecer que los integrantes de esta estructura se hacían pasar por policías, instalaban falsos puestos de control y utilizaban armas de fuego y elementos de comunicación para interceptar vehículos de carga. Una vez detenidos los conductores, procedían al robo de las mercancías”.

Así mismo, indicó la Policía que “la modalidad criminal habría afectado directamente a transportadores, conductores y empresas de la cadena logística nacional. Según la investigación, la organización perfilaba principalmente vehículos que movilizaban productos perecederos, entre ellos alimentos de origen animal y hortalizas”.

Explicó la Policía que durante el 2025 y 2026 la red habría logrado rentas criminales superiores a los 1.000 millones de pesos.

Desde drones la Policía monitoreaba operativo contra la piratería terrestre. Foto: Policía

“Durante 2025 y 2026, esta estructura habría participado en seis hechos de piratería terrestre, generando una afectación económica aproximada de 1.386 millones de pesos”, señaló la Policía de Carreteras.

Con la evidencia suficiente, según la Policía, se desplegó un operativo para realizar varias capturas. “Como resultado de la operación fueron capturadas 10 personas por orden judicial y se adelantaron diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Coello, Espinal, Guamo y Saldaña”, señaló la Policía.

Capturados falsos policías que se dedicaban a la piratería terrestre. Foto: Policía.

Agregó la autoridad que “en los procedimientos fueron incautados un arma de fuego tipo pistola, dos radios de comunicación y siete dispositivos móviles. Además, las autoridades lograron recuperar vehículos de carga, autopartes y mercancías relacionadas con los hechos investigados”.