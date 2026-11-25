Un total de 22 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Bogotá fueron encontradas con vida, según el balance entregado por la Secretaría de Seguridad, los casos corresponden a reportes recibidos entre el 16 y el 22. Por estas situaciones la Alcaldía de Bogotá extendió una alarma.

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De acuerdo con la entidad, durante ese periodo se recibieron 26 alertas por desaparición, de las cuales la mayoría ya tuvo un desenlace favorable. Sin embargo, las autoridades aprovecharon el balance para reiterar el llamado a padres, madres y cuidadores a prestar atención a las situaciones que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes, especialmente durante las últimas semanas del calendario escolar.

La Secretaría advirtió que factores como las dificultades académicas, el temor a perder el año, el hostigamiento escolar y los conflictos familiares pueden generar tensiones en los menores de edad.

Todas estas circunstancias, señaló la institución, hacen necesario fortalecer la comunicación en los hogares y crear espacios en los que se puedan expresar sin temor a ser reprendidos.

Por esta razón, la entidad recomendó a los adultos mantener una escucha activa, conversar con los menores y estar atentos a cambios en su comportamiento. También insistió en que el miedo a una posible reacción de sus familiares no debe convertirse en una barrera para que los niños, niñas y adolescentes soliciten ayuda en situaciones difíciles.

Uno de los principales mensajes de las autoridades es que no se debe esperar un periodo determinado para reportar una desaparición. Si un niño, niña o adolescente se ausenta y sus familiares desconocen dónde se encuentra, es necesario actuar de inmediato y comunicar la situación a las autoridades.

La Secretaría de Seguridad recordó que no se debe asumir que la persona se marchó voluntariamente ni esperar 24 o 72 horas para iniciar la búsqueda. La rapidez en la notificación es importante para activar los mecanismos de atención y localización.

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“En caso de requerir apoyo para formalizar un reporte por desaparición, pueden acudir al equipo de AIDE en la línea (601) 377 9595″, señaló la Alcaldía.

Asimismo, están disponibles la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación y la Línea de Emergencias 123 de Bogotá para informar sobre estos casos.

Las autoridades reiteraron que la prevención también comienza en los hogares, mediante el acompañamiento y la atención a las preocupaciones de los menores. El llamado cobra especial relevancia durante el cierre del año escolar, una etapa en la que pueden acumularse situaciones de presión académica, dificultades de convivencia y conflictos familiares.