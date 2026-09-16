Conmoción por nuevo caso de desaparición de un menor de edad en Bogotá: buscan a una niña de apenas 12 años

Un llamado de emergencia lanzaron los familiares y cabildantes de la capital colombiana tras la desaparición de Heilin Sofía Vaquero Ramírez, de 12 años de edad.

Alcalde Galán y Policía de Bogotá dieron detalles del rescate de dos menores de edad

Según los reportes oficiales compartidos por el concejal Jesús David Araque, el hecho ocurrió el pasado lunes 14 de septiembre hacia las 4:00 de la tarde, en las afueras de la sede de urgencias del hospital Santa Clara, en la localidad de Antonio Nariño.

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De acuerdo con el testimonio brindado por los familiares, la niña acudió al centro médico acompañando a su abuela debido a una dolencia abdominal, en compañía de su hermano de 14 años.

En medio de la espera, el joven se dirigió a una tienda cercana a comprar agua y, al regresar a la zona de espera, la menor ya no se encontraba en el sitio. Ante la gravedad del caso, la familia autorizó la difusión de su fotografía para agilizar el operativo de búsqueda con la Policía Metropolitana de Bogotá.

Características físicas e inicio de investigaciones

Al momento de su desaparición, la menor vestía una chaqueta negra con rayas blancas, un pantalón ancho azul aguamarina y tenis blancos.

Ella es Eiheel Sofía Baquero Ramírez y está desaparecida desde la tarde del lunes 14 de septiembre



Tiene 12 años y fue vista por última vez en inmediaciones del Hospital Santa Clara.



La niña, junto con su hermano, acompañó a su abuela al médico. Mientras era atendida, los… pic.twitter.com/MMicDf6RT9 — Jesús David Araque (@araqueconcejal) September 16, 2026

Los organismos de investigación e inteligencia de la fuerza pública adelantaron las primeras verificaciones de cámaras de seguridad del sector y entrevistas a testigos para trazar la ruta de desplazamiento de la niña y lograr su ubicación de manera prioritaria.

El concejal Araque solicitó la colaboración inmediata de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero, disponiendo las líneas institucionales y los canales de la Policía Nacional para recibir reportes en tiempo real, garantizando el acompañamiento permanente a la madre y allegados de Heilin Sofía.

Preocupante balance y llamado a la Secretaría de Seguridad

A raíz de este hecho, el concejal Julián Espinosa lanzó un contundente pronunciamiento frente a la problemática de violencia de género e infancia en la ciudad.

Muy grave lo que pasa con la desaparición de niños y niñas en Bogotá.



Ojo a estos datos:



- 334 niñas de 10 a 17 años reportadas como desaparecidas en Bogotá en lo que va de 2026.

- 17 casos de secuestro.

- 144 víctimas de trata, más del doble del año pasado.

- 281 víctimas… https://t.co/48A2MuD6qM — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) September 15, 2026

El cabildante reveló que en lo corrido del año 2026 se han reportado 334 niñas de 10 a 17 años desaparecidas en Bogotá, cifra que se suma a 17 casos de secuestro, 144 víctimas de trata de personas y 281 menores afectados por explotación sexual en la capital.

Espinosa exigió a la Secretaría de Seguridad de Bogotá que no aborde estos flagelos como delitos aislados, sino como una red criminal articulada donde la desaparición suele ser el eslabón inicial para la trata y la explotación.

Por ello, pidió una estrategia conjunta e integral entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía para frenar la operatividad de las estructuras delictivas en las localidades bogotanas.