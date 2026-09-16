Así fue el rescate y liberación de cuatro osos perezosos encontrados en Cundinamarca y Boyacá

En una acción coordinada entre la comunidad, la Policía Ambiental y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), cuatro ejemplares de oso perezoso fueron rescatados en diferentes municipios de la jurisdicción ambiental y reinsertados con éxito en entornos naturales seguros.

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Las intervenciones operativas, desarrolladas en los municipios de Caldas y Buenavista (Boyacá), así como en Simijaca y Pacho (Cundinamarca), permitieron salvaguardar la vida de estos especímenes de fauna silvestre que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad o fuera de sus áreas boscosas habituales.

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Posterior a las labores de captura y auxilio, profesionales médico-veterinarios de las direcciones regionales de la entidad realizaron evaluaciones exhaustivas para verificar el estado de salud y la movilidad de los especímenes.

Al confirmar que los cuatro animales presentaban condiciones fisiológicas óptimas para la supervivencia independiente, la autoridad ambiental procedió a coordinar su traslado hacia zonas de reserva forestal con alta disponibilidad de alimento y coberturas vegetales continuas.

Rescatados en zonas urbanas, vías e infraestructura eléctrica

Los hallazgos de los especímenes se registraron en eventos independientes durante las últimas semanas. En Caldas, Boyacá, un individuo llegó hasta una vivienda particular, siendo auxiliado por residentes y la Policía de Recursos Naturales.

Un segundo caso ocurrió en Buenavista, donde los vecinos resguardaron a un perezoso que intentaba cruzar una vía vehicular, mientras que en Simijaca la Dirección Regional Ubaté de la CAR asumió la custodia de un tercer individuo encontrado en zona rural.

El cuarto procedimiento de rescate tuvo lugar en el sector de Puente Arco, en la vereda El Negrete del municipio de Pacho, Cundinamarca.

En esta zona, el animal quedó atrapado en el cableado de energía eléctrica, requiriendo la intervención inmediata de los carabineros de la Policía Nacional y técnicos de la corporación ambiental para cortar el riesgo de electrocución y poner a salvo al espécimen antes de su posterior valoración médica.

Liberación en corredores ecológicos y conservación de bosques

Tres de los especímenes auxiliados fueron trasladados y reincorporados a la naturaleza en un corredor ecológico situado en el municipio de Caldas, Boyacá.

Este espacio biológico estratégico fue seleccionado debido a que conecta múltiples áreas protegidas y zonas de reserva, garantizando que los animales puedan desplazarse sin barreras físicas, conseguir refugio natural y establecerse en hábitats con baja presión antrópica.

Por su parte, el ejemplar rescatado en Pacho retornó directamente a los bosques nativos de esa misma localidad cundinamarquesa.

Sobre el significado biológico de estos hallazgos, el director de la Regional Chiquinquirá de la CAR, Yiber González, destacó la necesidad de sostener los esfuerzos de protección ecosistémica.

El funcionario resaltó que “la presencia de esta especie en nuestro territorio es muy importante, pues nos indica la necesidad de seguir protegiendo los ecosistemas que les sirven de refugio y alimento”, haciendo un llamado a la ciudadanía para mantener los reportes tempranos a las líneas de la autoridad ambiental