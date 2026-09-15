Video | Policía de tránsito fue quemado vivo en Guasca, Cundinamarca: Gobernador Jorge Emilio Rey reaccionó

Un grave hecho de intolerancia y agresión contra la autoridad pública se registró en el municipio de Guasca, Cundinamarca, en donde un motociclista atacó a un agente de tránsito lanzándole un objeto de madera envuelto en llamas.

Hombre pretendía atracar, lo persiguió la Policía, intentó desarmarlos y terminó baleado en Barranquilla

El ataque, que quedó registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales, causó momentos de pánico entre las personas presentes en el lugar y dejó al funcionario con quemaduras en sus extremidades inferiores.

Impresionante balacera por un atraco en Medellín terminó con un menor herido y dos motos recuperadas

Los acontecimientos tuvieron lugar durante un procedimiento de verificación y control vial solicitado de manera formal por la administración municipal de Guasca.

En medio de las labores de inspección preventiva, los uniformados le solicitaron los documentos de movilidad al conductor de una motocicleta, quien reaccionó de forma violenta al negarse rotundamente a obedecer lo que los agentes de tránsito le solicitaron.

El minuto a minuto del hecho

De acuerdo con las imágenes y los reportes entregados por los testigos del caso, el ciudadano extrajo una rama de madera de un árbol, la bañó en una sustancia inflamable y la lanzó directamente contra el funcionario de la policía.

El fuego se propagó instantáneamente sobre la ropa del agente de tránsito, prendiendo en llamas una de sus piernas mientras el funcionario intentaba sofocar las llamas.

Es inadmisible la agresión contra uno de nuestros agentes de tránsito durante un operativo de control en Guasca, solicitado por la administración municipal. Durante la verificación de documentos, el conductor de una motocicleta se negó a entregarlos y lanzó contra el agente un… pic.twitter.com/vQyJwvor8t — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 16, 2026

Posteriormente a la agresión inicial, el individuo procedió a prenderle fuego a su propia motocicleta con el propósito deliberado de evitar que las autoridades de tránsito ejecutaran el procedimiento legal de inmovilización del vehículo.

Asimismo, el sujeto arremetió físicamente contra los miembros de la Policía Nacional que se encontraban apoyando el operativo en la vía pública.

Palabras del gobernador de Cundinamarca

Ante la gravedad de las imágenes divulgadas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, emitió un contundente pronunciamiento institucional expresando su total rechazo hacia los actos de violencia cometidos contra los servidores públicos de la región.

El mandatario enfatizó que no existe justificación alguna para atentar contra la integridad de quienes se encuentran salvaguardando la seguridad y el orden en las vías del departamento.

Las autoridades confirmaron que el responsable de la agresión fue capturado en el sitio de los hechos y puesto de manera inmediata a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El gobernador anunció la activación de acciones jurídicas severas contra el agresor, quien deberá responder penalmente por las heridas infligidas al funcionario y las afectaciones al orden público.