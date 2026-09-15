Hombre pretendía atracar, lo persiguió la Policía, intentó desarmarlos y terminó baleado en Barranquilla

Un intento de hurto terminó con un presunto delincuente herido y capturado por integrantes de la Policía Metropolitana en el sector de Villa Carolina, en el norte de Barranquilla. SEMANA conoció algunos detalles del caso que fue como de película. De acuerdo con la información que se ha conocido, en la calle 99 con carrera 65, una persona que se movilizaba en un vehículo fue abordada por un sujeto en motocicleta.

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Policía de Barranquilla intensifica operativos. Foto: Suministrada a SEMANA.

El señalado delincuente habría desenfundado un arma de fuego con la intención de despojar a la víctima de sus pertenencias. En ese momento, uniformados de la Policía reaccionaron y ubicaron al presunto responsable, identificado como Pedro Junior Arévalo Hernández, de 30 años.

De acuerdo con el reporte conocido por este medio, Arévalo Hernández habría intentado agredir y desarmar a los uniformados, lo que llevó a uno de ellos a utilizar su arma de dotación.

“Al ser acorralado, se abalanza contra los uniformados para agredirlos, por lo cual uno de los funcionarios reacciona con su arma de dotación”, señala un informe conocido por SEMANA.

El hombre fue capturado por la Policía de Barranquilla. Foto: Colprensa

Arévalo Hernández recibió un disparo en la pierna izquierda y fue trasladado al Paso Las Flores para recibir los primeros auxilios en calidad de capturado. Según la Policía Metropolitana, el hombre registra una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía URI en turno por el delito de violencia contra servidor público, mientras que los actos urgentes quedaron en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla dieron a conocer que han intensificado los controles operativos en diferentes zonas de la ciudad con el fin de evitar que se sigan registrando hechos que lamentar. La línea 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día y los ciudadanos pueden pedir ayuda.