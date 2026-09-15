Tabla de posiciones en Liga BetPlay: así quedan los ocho tras el Boyacá Chicó vs. Alianza F.C.

Este martes, 15 de septiembre, Boyacá Chicó y Alianza F.C. jugaron por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Se ponen al día, en un partido que era importante para ambos, pues estaban al fondo de la tabla de posiciones.

Boyacá Chicó 1 - 2 Alianza F.C.

Alianza F.C. dio el golpe de arranque, y tan solo tuvieron que pasar 10′ en el primer tiempo. Con gol de penal de Felipe Pardo se fueron adelante en el marcador, y después aumentaron su ventaja a los 30′, gracias a Déinner Quiñones. Boyacá Chicó descontó gracias a Jhonier Alomia (36′).

Día de fútbol con Alianza Valledupar F.C.⚽️



Un nuevo reto y con la motivación al 💯 de obtener una nueva victoria🙌🏼#TierraDeReyes🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/GTRyiKZUPY — Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) September 15, 2026

Así queda la tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Boyacá Chicó vs. Alianza F.C.

América de Cali es líder con 20 puntos, seguido por Millonarios que tiene 16 unidades, y Tolima cierra el top tres parcial con las mimas 16 que el cuadro embajador.

Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali cierran el grupo parcial de los ocho clasificados.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 América de Cali 20 9 6 2 1 20 5 +15 2 Millonarios F.C. 16 10 4 4 2 12 8 +4 3 Deportes Tolima 16 8 5 1 2 12 9 +3 4 Atlético Nacional 15 6 5 0 1 14 4 +10 5 Independiente Medellín 15 7 5 0 2 13 8 +5 6 Atlético Bucaramanga 13 7 3 4 0 10 6 +4 7 Independiente Santa Fe 13 8 3 4 1 12 9 +3 8 Deportivo Cali 12 8 3 3 2 11 8 +3 9 Llaneros F.C. 11 9 3 2 4 11 12 -1 10 Internacional de Bogotá 11 9 2 5 2 11 12 -1 11 Águilas Doradas 10 7 2 4 1 10 10 +0 12 Once Caldas DAF 9 8 2 3 3 12 11 +1 13 Cúcuta Deportivo 9 9 2 3 4 9 15 -6 14 Fortaleza 8 9 1 5 3 10 12 -2 15 Alianza Valledupar F.C. 8 9 2 2 5 8 16 -8 16 Boyacá Chicó F.C. 8 8 2 2 4 7 15 -8 17 Jaguares F.C. 7 8 1 4 3 9 14 -5 18 Deportivo Pereira 6 7 1 3 3 4 9 -5 19 Deportivo Pasto 5 9 1 2 6 8 15 -7 20 Junior F.C. 3 7 0 3 4 8 13 -5

Por fuera de la zona de clasificación parcial están equipos como Once Caldas, Internacional de Bogotá y Fortaleza.

Respecto a la parte baja, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, y, sorpresivamente, Junior de Barranquilla, cierran la tabla de posiciones con la meta de poder sumar más puntos que los saquen de esa zona.

¿Cuándo vuelve a jugarse la Liga BetPlay?

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, se desarrollarán dos partidos en la competencia. Tienen la siguiente programación:

6:15 p.m. Once Caldas vs. Deportes Tolima - pendiente de la fecha 7

8:20 p.m. Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional - por la fecha 13.

Hay expectativa total, pues el partido de Atlético Nacional contra Internacional de Bogotá será el debut casi seguro de James Rodríguez con el cuadro verde de Antioquia. Está en la lista de convocados y el estadio Nemesio Camacho El Campín se prepara para su regreso oficial al FPC.