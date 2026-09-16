En imágenes | Bomberos de Bogotá atienden el incendio forestal en Cunday, Tolima

Luego de siete jornadas ininterrumpidas de combate contra el fuego en el departamento del Tolima, el Equipo Especial para la Atención de Incendios Forestales de Bogotá declaró el control del 100% de las conflagraciones en el municipio de Cunday.

Procuraduría investiga quemas en Tolima en medio de graves incendios forestales: funcionaria de Cortolima, bajo la lupa

La contingencia fue superada gracias a un despliegue operativo ordenado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para brindar asistencia técnica y humana en las zonas del país afectadas por la temporada seca.

Autoridades enfrentan 21 incendios en toda Colombia; 12 de ellos están en el Tolima

Las maniobras de mitigación requirieron una compleja estrategia combinada que integró operaciones terrestres de ataque directo con descargas aéreas de agua y retardantes.

En estas acciones participaron activamente unidades de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Batallón de Operaciones Terrestres Número 80 del Ejército Nacional y personal especializado de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y Atención de Desastres (Ponalsar).

Coordinación estratégica en el Puesto de Mando Unificado

La respuesta operativa se articuló desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el sargento Chacón, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en coordinación directa con la Oficina de Gestión del Riesgo municipal.

Bomberos de Bogotá culminan con éxito misión de emergencia por incendios en Cunday, Tolima. Foto: Bomberos de Bogotá

Las autoridades ubicaron estratégicamente los equipos de bombeo y herramientas en los frentes de mayor avance del fuego, logrando frenar la propagación de las llamas hacia las zonas de reserva forestal y los predios agrícolas aledaños.

El personal de socorro realizó recorridos de liquidación de puntos calientes y refrigeración de la capa vegetal para evitar reactivaciones por los fuertes vientos.

Bomberos de Bogotá culminan con éxito misión de emergencia por incendios en Cunday, Tolima. Foto: Bomberos de Bogotá

Las operaciones concluyeron sin registrar novedades en la integridad del personal ni lesionados en la población civil, entregando un parte de tranquilidad a los habitantes del sector rural afectado.

Reconocimiento institucional a la labor de socorro

La secretaria de Gobierno y alcaldesa encargada de Cunday, Victoria Vásquez, expresó un profundo agradecimiento a las delegaciones de Bogotá, a la Gobernación del Tolima, al personal médico del Hospital Federico Arbeláez y a los funcionarios locales.

Durante 7 días estuvimos en Cunday, Tolima, apoyando las labores de control de los incendios forestales.



Hoy cerramos nuestra misión con un parte de tranquilidad para la comunidad, cumpliendo con la instrucción del alcalde @carlosfgalan, de estar donde Colombia nos necesita. pic.twitter.com/4GqMbjYRlx — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) September 17, 2026

La mandataria territorial destacó el profesionalismo, la experiencia y la solidaridad de los bomberos capitalinos, subrayando que la unión de esfuerzos entre la Fuerza Pública y la comunidad fue determinante para superar la emergencia.

Por su parte, la delegación de Bomberos de Bogotá dio por finalizada su misión en el Tolima reafirmando el compromiso institucional de la capital para apoyar a las regiones golpeadas por los desastres naturales, concluyendo la retirada de los equipos técnicos y el retorno de los uniformados a la sede principal.