Carlos Fernando Galán recibió a los Bomberos de Bogotá que ayudaron a atender el terremoto en Cali: “Gracias por esa labor”

El alcalde Carlos Fernando Galán se fue hasta Catam para recibir allí a los rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y al perro Dastan, quienes estuvieron en Cali apoyando las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El mandatario capitalino aprovechó para agradecerles por el esfuerzo que hicieron y que permitió salvar vidas en medio de la emergencia.

“Me dijeron los alcaldes, me dijo la ciudadanía que estaba allá que estos son los mejores rescatistas de Colombia y yo quiero que ustedes vean sus caras”, dijo.

Galán aseguró que también son de los mejores del mundo y llenan de mucho orgullo a la capital del país. “Gracias por esa labor y por dejar el nombre de Bogotá muy alto”, cerró.