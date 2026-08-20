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Carlos Fernando Galán recibió a los Bomberos de Bogotá que ayudaron a atender el terremoto en Cali: “Gracias por esa labor”

El mandatario aseguró que el cuerpo de emergencias es uno de los mejores del mundo.

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Redacción Confidenciales
20 de agosto de 2026 a las 9:12 a. m.
El alcalde Carlos Fernando Galán recibió a los Bomberos de Bogotá, que brindaron su ayuda tras el terremoto.
El alcalde Carlos Fernando Galán recibió a los Bomberos de Bogotá, que brindaron su ayuda tras el terremoto. Foto: API

El alcalde Carlos Fernando Galán se fue hasta Catam para recibir allí a los rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y al perro Dastan, quienes estuvieron en Cali apoyando las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El mandatario capitalino aprovechó para agradecerles por el esfuerzo que hicieron y que permitió salvar vidas en medio de la emergencia.

“Me dijeron los alcaldes, me dijo la ciudadanía que estaba allá que estos son los mejores rescatistas de Colombia y yo quiero que ustedes vean sus caras”, dijo.

Galán aseguró que también son de los mejores del mundo y llenan de mucho orgullo a la capital del país. “Gracias por esa labor y por dejar el nombre de Bogotá muy alto”, cerró.